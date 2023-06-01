Зверев в трех сетах обыграл Молчана во втором круге «Ролан Гаррос»
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя Словакии Алекса Молчана во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:2, 6:1.
Спортсмены провели на корте 1 час 58 минут.
На счету 27-й ракетки мира Зверева 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16. 86-я ракетка мира Молчан ни разу не подал навылет, допустил 3 двойные и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 8.
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Зверев сыграет с Фрэнсисом Тиафо (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 22) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:4, 6:2, 6:1
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