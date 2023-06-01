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Сегодня, 17:25

Мирра Андреева вынесла еще одну соперницу в Париже! Она творит чудеса в 16 лет

16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Reuters
Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Reuters
Теннисистка Диана Парри.
Диана Парри.
Фото Reuters
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Россиянка вышла в третий круг «Ролан Гаррос» и дебютирует в топ-100.

«Ролан Гаррос»-2023
Женщины. Второй круг
Мирра Андреева (Россия) — Диана Парри (Франция) — 6:1, 6:2

Юная российская теннисистка Мирра Андреева творит историю на «Ролан Гаррос». 16-летняя дебютантка с учетом квалификации выиграла уже пять матчей и десять сетов подряд. Во втором круге основной сетки в Париже Мирра разгромила француженку Диану Парри. Причем, как и в первом матче против американки Элисон Риск, отдала сопернице за всю встречу только три гейма. И теперь вне зависимости от дальнейших результатов гарантировала дебют в топ-100 рейтинга WTA.

Теннисистка Диана Парри.
Диана Парри.
Фото Reuters

Маррей приносит удачу?

Безусловно, теннисный вундеркинд из России приковывает внимание всего теннисного мира. Особенно когда Мирра с такой теплотой говорит об игроках старшего поколения. В Мадриде, где Андреева-младшая (напомним, старшая сестра Эрика Андреева вылетела на старте «Ролан Гаррос) дошла до четвертого круга, она назвала Энди Маррея «таким красивым». Чем вызвала в ответ добрую шутку от сэра Энди: «Представьте, чего она добьется, когда поправит зрение!» Как выяснилось, общение между Миррой и Энди из заочного переросло в очное. По словам Андреевой, она в личном сообщении поздравила британца с недавней победой на «челленджере», а тот в ответ пожелал ей удачи на «Ролан Гаррос». «Может, поэтому я здесь так хорошо играю?», задала сама себе вопрос Мирра после первой победы в основной сетке.

Еще Мирра не стала скрывать восторга от Онс Жабер — именно тунисскую теннисистку она назвала своим кумиром. В ответ Онс пошутила, что чувствует себя старой, но призналась — ей очень приятны такие слова. «Я могу подарить ей фото с автографом. Она может повесить его в спальне. Вообще про меня впервые такое сказали. Я всегда стараюсь вдохновлять новое поколение. Конечно, я этим горжусь. Это меня мотивирует», — добавила Жабер.

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Саму же Мирру пытали вопросами про ее уверенную игру. Она в ответ честно признавалась, что нервничает перед каждым матчем. Но пытается с этой нервозностью справляться. Что же касается своего не по годам взрослого, красивого и тактически грамотного тенниса, то тут Андреева «выезжает» в том числе и за счет природного таланта. «Я просто делаю на корте то, что считаю нужным. Если честно, когда мы с тренерами обсуждаем план на матч, я думаю о нем прямо перед началом, но потом обо всем забываю и просто играю так, как чувствую, вот и все», — призналась теннисистка.

Теннисистка Мирра Андреева.
Мирра Андреева.
Фото Reuters

Победа в доминирующем стиле

В первом круге Риск россиянка проиграла три гейма. Парри повезло ничуть не больше американки — уже с самого старта француженка, занимающая 79-е место в рейтинге WTA и игравшая в 2022-м в третьем круге «Ролан Гаррос», была озадачена напором Мирры. Андреева прекрасно раскладывала мячи по всему корту, особенно «нагружая» соперницу под лево — одноручный бэкхенд Парри выглядел ее ахилессовой пятой из-за частых ошибок. К тому же россиянка часто попадала в заднюю линию или совсем рядом с ней, вынуждая соперницу срывать удары.

Мирра взяла свою подачу на старте матча, а затем и подачу Парри, пусть и с третьего брейк-пойнта. Только при 3:0 в пользу россиянки француженка размочила счет, однако завязать борьбу в первой партии не смогла. В трех последующих геймах Андреева проиграла в общей сложности лишь два розыгрыша.

Во втором сете Диана чуть прибавила, заиграв острее и порой роскошно попадая форхендом навылет. Пусть Мирра сразу сделала брейк, затем она отдала свою подачу под ноль и в следующем гейме впервые позволила сопернице выйти вперед (2:1). К счастью, подъем Парри и спад Андреевой относительно быстро завершились. При 2:2 с пятого брейк-пойнта Мирра взяла важнейший гейм, а при 4:2 выиграла подачу Дианы с четвертого брейк-пойнта. Вскоре она заработала двойной матчбол и со второй попытки его реализовала.

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Что ж, эта победа позволила 16-летней теннисистке не только впервые в карьере выйти в третий круг «Большого шлема», но и ворваться в топ-100. В лайв-рейтинге она сейчас занимает 97-ю строчку. А если выйдет в четвертый круг, то пробьется и в топ-80. После победы над Парри Мирра скромно сообщила в интервью на корте: «Рада, что вы не видите, как я нервничаю. Значит, мне хорошо удается это скрывать. На самом деле меня сегодня немного потряхивало — я встречалась с француженкой, трибуны ее поддерживали. Старалась сосредоточиться на своей игре, и у меня получилось».

В следующем раунде Мирра может сыграть с прошлогодней финалисткой «Ролан Гаррос» Кори Гауфф, если та справится с Юлией Грабнер из Австрии. По словам Андреевой, она с Гауфф успела потренироваться в Париже. Также россиянка охарактеризовала 19-летнюю американку (россиянка чуть ошиблась, назвав Гауфф 18-летней) молодой, но уже опытной спортсменкой. «Если нам доведется сыграть, обе постараемся показать свой максимум. Посмотрим, у кого получится лучше», — резюмировала Мирра.

Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
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