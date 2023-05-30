Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:56

Алькарас: «Я правда думаю, что лучшее чувство в мире — это быть номером один»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Первая ракетка мира Карлос Алькарас поделился мнением о своих успехах.

«Мне было около 10 лет, когда я начал задумываться о профессиональной карьере, о своих мечтах. В том возрасте я начал думать, и это прекрасное чувство, когда понимаешь, что это все произошло со мной спустя десять лет. Это какое-то сумасшествие для меня. Я правда думаю, что лучшее чувство в мире — это быть номером один, знать, что я быстро достиг своей мечты!» — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Также испанский теннисист высказался о любви болельщиков.

«На «Ролан Гаррос» я чувствую любовь людей. Я не знаю, поддерживают ли меня фанаты отсутствующего Рафаэля Надаля или нет, но я чувствовал [в матче первого круга] энергию толпы. Я чувствовал любовь, и это здорово», — сказал Алькарас.

В первом круге «Ролан Гаррос» Алькарас одержал победу над итальянцем Флавио Коболли (6:0, 6:2, 7:5). В следующем раунде он встретится с японцем Таро Даниэлем.

Теннис
Roland Garros
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Лондонский «Арсенал» отменил поздравление Аршавина из-за возмущений украинцев
Алексис Дуарте: «Не хочу никого травмировать. Но Малком поставил ногу раньше...»
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Алькарас: «В начале матча с Коболли на «Ролан Гаррос» я чувствовал себя непобедимым»
«Готов играть с кем угодно». Карацев продолжает побеждать в Париже
Медведев остался на первой строчке в чемпионской гонке ATP
Джокович включил Медведева в число фаворитов «Ролан Гаррос»
Медведев сохранил за собой вторую строчку рейтинга АТР
Джокович считает Алькараса главным фаворитом «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас: «В начале матча с Коболли на «Ролан Гаррос» я чувствовал себя непобедимым»

Бенчич — о поражении от Аванесян: «Боролась как могла, но это не тот уровень игры»
Новости
RSS RSS
Все новости