Алькарас — королю Испании: «Я дважды играл, когда вы были на трибунах, — и оба раза выиграл»

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к королю Испании Филиппу VI в речи после победы на Уимблдоне-2023.

В финале он обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

«Это действительно необычно. Играть перед королевской семьей — это нечто особенное. Король Фелипп, я очень горжусь тем, что вы здесь и поддерживаете меня. Я дважды играл, когда вы были на трибунах, — и оба раза выиграл. Надеюсь, это не последний ваш визит. Это действительно особенное событие, и я должен поблагодарить вас за то, что вы пришли и поддержали меня», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

20-летний Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четверки». Также он самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон.