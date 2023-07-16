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16 июля, 23:53

Си Сувэй и Стрыцова выиграли Уимблдон в парном разряде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представительница Тайваня Си Сувэй и чешка Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдона-2023 в парном разряде.

В финале они обыграли Сторм Хантер и Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия) со счетом 7:5, 6:4.

37-летняя Сувэй выиграла Уимблдон в парах в четвертый раз в карьере и во второй раз — вместе со Стрыцовой. Всего для представительницы Тайваня титул турниров «Большого шлема» в парах стал шестым, для 37-летней чешки — вторым.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Финал

Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 3) — 7:5, 6:4

Теннис
Уимблдон
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