Си Сувэй и Стрыцова выиграли Уимблдон в парном разряде

Представительница Тайваня Си Сувэй и чешка Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдона-2023 в парном разряде.

В финале они обыграли Сторм Хантер и Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия) со счетом 7:5, 6:4.

37-летняя Сувэй выиграла Уимблдон в парах в четвертый раз в карьере и во второй раз — вместе со Стрыцовой. Всего для представительницы Тайваня титул турниров «Большого шлема» в парах стал шестым, для 37-летней чешки — вторым.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Финал

Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 3) — 7:5, 6:4