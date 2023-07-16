Си Сувэй и Стрыцова выиграли Уимблдон в парном разряде
Представительница Тайваня Си Сувэй и чешка Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдона-2023 в парном разряде.
В финале они обыграли Сторм Хантер и Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия) со счетом 7:5, 6:4.
37-летняя Сувэй выиграла Уимблдон в парах в четвертый раз в карьере и во второй раз — вместе со Стрыцовой. Всего для представительницы Тайваня титул турниров «Большого шлема» в парах стал шестым, для 37-летней чешки — вторым.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Финал
Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия, 3) — 7:5, 6:4
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