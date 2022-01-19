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Сегодня, 17:36

Федерация тенниса Австралии оплатит судебные издержки Джоковича

Анна Горшкова
Корреспондент

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) оплатит судебные издержки первой ракетки мира Новака Джоковича.

Как сообщает издание Daily Mail, на данный момент точная сумма выплат неизвестна, однако она может составить около 500 тысяч долларов. При этом Tennis Australia финансируется в том числе из австралийского бюджета и обязана тратить все полученные средства на развитие спорта в стране.

Напомним, сербский теннисист в воскресенье покинул Австралию, где ему аннулировали визу. Спортсмен вылетел из Мельбурна рейсом в Дубай.

В начале января спортсмена задержали в аэропорту Мельбурна из-за того, что он не смог предоставить документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После этого виза Джоковича была аннулирована. Позже Федеральный суд в Мельбурне отменил это решение, но власти страны 14 января повторно аннулировали визу.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10417037/Novak-Djokovic-bombshell-Claims-Tennis-Australia-pay-legal-costs.html
Теннис
Новак Джокович
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