Рыбакина не будет выплачивать налоги в Казахстане с суммы призовых за победу на Уимблдоне

В Федерации тенниса Казахстана разъяснили, что будет с призовыми, которые Елена Рыбакина получила за победу на Уимблдоне в 2022 года.

«Выплата призового фонда Уимблдонского турнира осуществляется в Великобритании. Подоходный налог с призовых Елена Рыбакина оплатит в Великобритании по ставкам, рассчитываемым по прогрессивной шкале. Точная сумма будет известна после совершения данного платежа. При расчнете рассматриваются затраты, которые понесла Елена, и на данный момент мы не знаем какую итоговую сумму примет правительство Великобритании в качестве обоснования по расходной части и какова будет конечная сумма налога.

В Казахстане налоговых выплат с призовых произведено не будет — в соответствии с подписанной Казахстаном и Великобританией конвенцией об избежание двойного налогообложения», - пояснил вице-президент ФТК Юрий Польский пресс-службе организации.

Представляющая Казахстан Рыбакина 9 июля стала первой в истории уроженкой Москвы, выигравшей Уимблдон. Глава ФТР Шамиль Тарпищев перед финалом заявил, что Рыбакина — «наш продукт».