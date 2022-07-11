Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:25

Джокович поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне

Читать «СЭ» в
Елена Рыбакина.
Фото Reuters
Из соцсетей Новака Джоковича.
1/2

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне.

В финале представляющая Казахстан Рыбакина победила Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2.

«Поздравляю», — написал Джокович под совместным фото с трофеями.

Из соцсетей Новака Джоковича.
Из соцсетей Новака Джоковича.

Джокович также стал победителем турнира. В финале он победил австралийца Ника Кирьоса — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Рыбакина является уроженкой Москвы, она начинала профессиональную карьеру в теннисе как гражданка России. В июне 2018 года теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.

Теннис
Wimbledon
Елена Рыбакина
Новак Джокович
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Материалы сюжета: Москвичка Рыбакина выиграла Уимблдон без российских теннисистов
Чесноков — о победе Рыбакиной на Уимблдоне: «Казахстан сегодня должен ликовать, они ее должны боготворить»
Тарпищев о Рыбакиной: «У нас много талантливых теннисистов не только в России, но и там, где к нам нормально относятся»
Новак Джокович — Ник Кирьос: прогноз на финал Уимблдона 10 июля 2022 года
Рыбакина — «кошмар Уимблдона». Но был ли шанс сохранить ее в России?
Триумф Рыбакиной: урок для тех, кто не верил в нее в России
Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выигравшая Уимблдон Рыбакина не смогла подняться в рейтинге WTA
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости