Джокович поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне

Сербский теннисист Новак Джокович поздравил Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне.

В финале представляющая Казахстан Рыбакина победила Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2.

«Поздравляю», — написал Джокович под совместным фото с трофеями.

Из соцсетей Новака Джоковича.

Джокович также стал победителем турнира. В финале он победил австралийца Ника Кирьоса — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Рыбакина является уроженкой Москвы, она начинала профессиональную карьеру в теннисе как гражданка России. В июне 2018 года теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан.