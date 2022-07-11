Крейчикова и Синякова прокомментировали победу в женском парном разряде на Уимблдоне

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова прокомментировали победу в парном разряде на Уимблдоне.

«Я думаю, что главная цель — это победа на турнирах «Большого шлема». Мы (с Синяковой) действительно хотим выигрывать. Мы совершенствуемся, узнаем друг друга, пытаемся улучшить нашу игру, наш стиль. Не только в парном разряде, но и в одиночном. Мы хотим продолжать идти вперед, получать удовольствие от игры и стараться становиться лучше как теннисистки и как люди каждый божий день», — цитирует Крейчикову официальный сайт Уимблдона.

26-летняя Синякова также поделилась эмоциями после победы в парном разряде на Уимблдоне.

«У меня сейчас много эмоций. Я с нетерпением ждала возможности сыграть такой важный матч на Центральном корте перед Королевской ложей. Это действительно трудно описать. Для меня было честью сыграть в финале Уимблдона», — отметила Синякова.

Чешки Крейчикова и Синякова обыграли бельгийку Элисе Мертенс и китаянку Чжан Шуай в двух сетах в финале парного Уимблдона (6:2, 6:4).