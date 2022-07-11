Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:47

Крейчикова и Синякова прокомментировали победу в женском парном разряде на Уимблдоне

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова прокомментировали победу в парном разряде на Уимблдоне.

«Я думаю, что главная цель — это победа на турнирах «Большого шлема». Мы (с Синяковой) действительно хотим выигрывать. Мы совершенствуемся, узнаем друг друга, пытаемся улучшить нашу игру, наш стиль. Не только в парном разряде, но и в одиночном. Мы хотим продолжать идти вперед, получать удовольствие от игры и стараться становиться лучше как теннисистки и как люди каждый божий день», — цитирует Крейчикову официальный сайт Уимблдона.

26-летняя Синякова также поделилась эмоциями после победы в парном разряде на Уимблдоне.

«У меня сейчас много эмоций. Я с нетерпением ждала возможности сыграть такой важный матч на Центральном корте перед Королевской ложей. Это действительно трудно описать. Для меня было честью сыграть в финале Уимблдона», — отметила Синякова.

Чешки Крейчикова и Синякова обыграли бельгийку Элисе Мертенс и китаянку Чжан Шуай в двух сетах в финале парного Уимблдона (6:2, 6:4).

Источник: https://www.wimbledon.com/en_GB/news/articles/2022-07-10/krejcikovasiniakova_win_ladies_doubles_title.html
Теннис
Wimbledon
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне

Кафельников заявил, что Россия и Казахстан внесли равный вклад в победу Рыбакиной на Уимблдоне
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости