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Брат Джоковича: «Они снова хотят поймать и посадить Новака»

12:51
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Джордже Джокович, брат Новака Джоковича, рассказал о ситуации, в которой находится теннисист.

«Что мы можем сделать сейчас, так это сообщить об этом во всех социальных сетях. Они снова хотят поймать и посадить Новака. А потом депортировать», — приводит слова Джордже Marca.

Ранее стало известно, что власти Австралии, несмотря на выигранное Джоковичем дело в суде, будут и далее добиваться его депортации из страны.

В правительстве признали, что Джокович выиграл дело на основе процессуальной справедливости. Но чиновники не верят, что у Новака есть законный медотвод от вакцинации, и на основании этого рассматривают возможность повторного аннулирования визы.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Новак Джокович и Australian Open: власти Австралии аннулировали визу, депортация и суд теннисиста, последние новости, подробности