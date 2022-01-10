Брат Джоковича: «Они снова хотят поймать и посадить Новака»

Джордже Джокович, брат Новака Джоковича, рассказал о ситуации, в которой находится теннисист.

«Что мы можем сделать сейчас, так это сообщить об этом во всех социальных сетях. Они снова хотят поймать и посадить Новака. А потом депортировать», — приводит слова Джордже Marca.

Ранее стало известно, что власти Австралии, несмотря на выигранное Джоковичем дело в суде, будут и далее добиваться его депортации из страны.

В правительстве признали, что Джокович выиграл дело на основе процессуальной справедливости. Но чиновники не верят, что у Новака есть законный медотвод от вакцинации, и на основании этого рассматривают возможность повторного аннулирования визы.