Брат Джоковича: «Они снова хотят поймать и посадить Новака»
12:51
Джордже Джокович, брат Новака Джоковича, рассказал о ситуации, в которой находится теннисист.
«Что мы можем сделать сейчас, так это сообщить об этом во всех социальных сетях. Они снова хотят поймать и посадить Новака. А потом депортировать», — приводит слова Джордже Marca.
Ранее стало известно, что власти Австралии, несмотря на выигранное Джоковичем дело в суде, будут и далее добиваться его депортации из страны.
В правительстве признали, что Джокович выиграл дело на основе процессуальной справедливости. Но чиновники не верят, что у Новака есть законный медотвод от вакцинации, и на основании этого рассматривают возможность повторного аннулирования визы.
Читайте также
Материалы сюжета: Новак Джокович и Australian Open: власти Австралии аннулировали визу, депортация и суд теннисиста, последние новости, подробности
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю