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Сегодня, 08:28

В расписании Australian Open появился матч с участием Новака Джоковича

Виктория Кравченко

Матч с участием сербского теннисиста Новака Джоковича на Australian Open появился в расписании турнира.

В данный момент Федеральный суд Австралии в полном составе разберет дело Джоковича.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.

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