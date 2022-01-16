В расписании Australian Open появился матч с участием Новака Джоковича

Матч с участием сербского теннисиста Новака Джоковича на Australian Open появился в расписании турнира.

В данный момент Федеральный суд Австралии в полном составе разберет дело Джоковича.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.