Захарян не спас. «Реал» думал о «Баварии», но выиграл в Сан-Себастьяне смешанным составом

Выход российского легионера на замену не изменил игру с будущим чемпионом.

Когда Арсен Захарян только осваивался в Испании, он признался, что по ощущениям играть с «Лас-Пальмасом» сложнее, чем в РПЛ с «Зенитом». С этим, конечно, можно поспорить, но данную фразу — в силу ее громкости — часто использовали вырванной из контекста. Потом ведь Захарян пояснял, что речь не о силе соперников, а об уровне сопротивления, плотности игры и отсутствии времен на принятие решений.

Только таких «Лас-Пальмасов» — половина примеры и часть сегунды. С ними интересно, но настоящие большие игры в Европе — против топ-клубов. Если не повезло оказаться в «Реале» или «Барселоне», в Испанию едут со всего света, чтобы сыграть против них. И нет никаких сомнений — Захарян запомнил каждую их своих десяти с небольшим минут на «Сантьяго Бернабеу». Ими до пятницы весь опыт противостояния Арсена с грандами и ограничивался, так как за игрой с «Барселоной» в первом круге он наблюдал со скамейки запасных.

Браим Диас и Мартин Субименди. Фото AFP

Там же для российского полузащитника началась и вторая встреча с «Реалом», который приехал в Сан-Себастьян после фактически гарантировавшего титул победного класико. Да и мыслями уже был в Мюнхене, где скоро мадридцам предстоит сыграть полуфинальный матч Лиги чемпионов. Отсюда выбранный Карло Анчелотти состав, где впервые за 258 дней в старте появился Эдер Милитао. Но если долго лечившийся бразилец — твердый игрок основы, то Арда Гюлер в ла лиге прежде не появлялся, для Дани Себальоса это второй за весь чемпионат выход с первых минут, а Кепу в воротах не видели с 21 января.

Остальные берегли силы на «Баварию». Или восстанавливались, как подхвативший грипп и оставшийся дома Родриго. Зато Беллингем, не тренировавшийся с командой из-за гастроэнтерита, в заявку попал. Но, есть ощущение, состав «Реала» не так важен. В любых сочетаниях он делает то, о чем в преддверии первого полуфинала Лиги чемпионов на днях говорил Томас Тухель. «Они могут выстоять в трудную минуту. Они забивают, когда этого не ждешь», — в этих фразах главного тренера «Баварии» все, что нужно знать о первом тайме пятничной игры.

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Полчаса «Сосьедад» давил и диктовал свои условия. А потом сливочные выжали воду из камня. Диагональ Тшуамени, перевод в касание от Карвахаля, и Гюлер открыл счет ударом из центра штрафной. Гол, словно из футбольного симулятора. Там, кстати, искусственный интеллект порой выдает баги, и защитники поскальзываются так же неловко, как пропустивший пас в штрафной Субельдия. А мгновенный ответ хозяев с голом Кубо не изменил цифры на табло, так как ВАР пригласил арбитра к монитору, и там судья увидел, что атака басков началась с фола Барренечеа на Тшуамени.

После перерыва в игре принципиально ничего не менялось. Да, в самом начале первого тайма Турриентес заставил Кепу вытаскивать мяч из угла. Но вратарю было не так сложно, как Ремиро, которого в концовке первого тайма с дальней дистанции проверял Тшуамени. Даже удивительно, что при абсолютно стерильной атаке Иманол Альгуасиль тянул с заменами до 67-й минуты, когда на поле появился Захарян.

Первое заметное действие полузащитника сборной России — прием мяча перед штрафной, пауза и движение в сторону от Тшуамени. Но насколько удачно все было сделано на первом этапе, настолько же невнятным получился удар с нерабочей левой. Куда ближе к успеху был Ойярсабаль, чьей выстрел разминулся с углом ворот из-за подставленной ноги Рюдигера. Чтобы ослабить усилившееся в концовке давление басков Анчелотти бросил в бой не только немца — на замены вышли Вальверде, Камавинга, Лукас Васкес и традиционно освистанный за пределами Мадрида Винисиус Жуниор.

Хозяева давили до финального свистка. Захарян комбинировал с партнерами, завязывая атаки в центре, где на нем заработал желтую карточку обхвативший россиянина руками и сорвавший быструю атаку Начо. Смещался в полуфланги, а также выполнял угловые от левого флажка. Ойярсабаль даже забил — из очевидного офсайда. Но, опять же, у басков не было таких убойных моментов, как у Камавинги на последней из пяти добавленных минут. То, что Ремиро спас, уже ничего не меняло. «Реал» еще на шаг приблизился к титулу, а баски осложняют себе перспективы попадания в еврокубки.