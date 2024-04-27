Захарян не спас. «Реал» думал о «Баварии», но выиграл в Сан-Себастьяне смешанным составом
Когда Арсен Захарян только осваивался в Испании, он признался, что по ощущениям играть с «Лас-Пальмасом» сложнее, чем в РПЛ с «Зенитом». С этим, конечно, можно поспорить, но данную фразу — в силу ее громкости — часто использовали вырванной из контекста. Потом ведь Захарян пояснял, что речь не о силе соперников, а об уровне сопротивления, плотности игры и отсутствии времен на принятие решений.
Только таких «Лас-Пальмасов» — половина примеры и часть сегунды. С ними интересно, но настоящие большие игры в Европе — против топ-клубов. Если не повезло оказаться в «Реале» или «Барселоне», в Испанию едут со всего света, чтобы сыграть против них. И нет никаких сомнений — Захарян запомнил каждую их своих десяти с небольшим минут на «Сантьяго Бернабеу». Ими до пятницы весь опыт противостояния Арсена с грандами и ограничивался, так как за игрой с «Барселоной» в первом круге он наблюдал со скамейки запасных.
Там же для российского полузащитника началась и вторая встреча с «Реалом», который приехал в Сан-Себастьян после фактически гарантировавшего титул победного класико. Да и мыслями уже был в Мюнхене, где скоро мадридцам предстоит сыграть полуфинальный матч Лиги чемпионов. Отсюда выбранный Карло Анчелотти состав, где впервые за 258 дней в старте появился Эдер Милитао. Но если долго лечившийся бразилец — твердый игрок основы, то Арда Гюлер в ла лиге прежде не появлялся, для Дани Себальоса это второй за весь чемпионат выход с первых минут, а Кепу в воротах не видели с 21 января.
Остальные берегли силы на «Баварию». Или восстанавливались, как подхвативший грипп и оставшийся дома Родриго. Зато Беллингем, не тренировавшийся с командой из-за гастроэнтерита, в заявку попал. Но, есть ощущение, состав «Реала» не так важен. В любых сочетаниях он делает то, о чем в преддверии первого полуфинала Лиги чемпионов на днях говорил Томас Тухель. «Они могут выстоять в трудную минуту. Они забивают, когда этого не ждешь», — в этих фразах главного тренера «Баварии» все, что нужно знать о первом тайме пятничной игры.
Полчаса «Сосьедад» давил и диктовал свои условия. А потом сливочные выжали воду из камня. Диагональ Тшуамени, перевод в касание от Карвахаля, и Гюлер открыл счет ударом из центра штрафной. Гол, словно из футбольного симулятора. Там, кстати, искусственный интеллект порой выдает баги, и защитники поскальзываются так же неловко, как пропустивший пас в штрафной Субельдия. А мгновенный ответ хозяев с голом Кубо не изменил цифры на табло, так как ВАР пригласил арбитра к монитору, и там судья увидел, что атака басков началась с фола Барренечеа на Тшуамени.
После перерыва в игре принципиально ничего не менялось. Да, в самом начале первого тайма Турриентес заставил Кепу вытаскивать мяч из угла. Но вратарю было не так сложно, как Ремиро, которого в концовке первого тайма с дальней дистанции проверял Тшуамени. Даже удивительно, что при абсолютно стерильной атаке Иманол Альгуасиль тянул с заменами до 67-й минуты, когда на поле появился Захарян.
Первое заметное действие полузащитника сборной России — прием мяча перед штрафной, пауза и движение в сторону от Тшуамени. Но насколько удачно все было сделано на первом этапе, настолько же невнятным получился удар с нерабочей левой. Куда ближе к успеху был Ойярсабаль, чьей выстрел разминулся с углом ворот из-за подставленной ноги Рюдигера. Чтобы ослабить усилившееся в концовке давление басков Анчелотти бросил в бой не только немца — на замены вышли Вальверде, Камавинга, Лукас Васкес и традиционно освистанный за пределами Мадрида Винисиус Жуниор.
Хозяева давили до финального свистка. Захарян комбинировал с партнерами, завязывая атаки в центре, где на нем заработал желтую карточку обхвативший россиянина руками и сорвавший быструю атаку Начо. Смещался в полуфланги, а также выполнял угловые от левого флажка. Ойярсабаль даже забил — из очевидного офсайда. Но, опять же, у басков не было таких убойных моментов, как у Камавинги на последней из пяти добавленных минут. То, что Ремиро спас, уже ничего не меняло. «Реал» еще на шаг приблизился к титулу, а баски осложняют себе перспективы попадания в еврокубки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|33
|26
|6
|1
|71-22
|84
|
2
|Барселона
|32
|21
|7
|4
|64-37
|70
|
3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67-40
|68
|
4
|Атлетико
|32
|19
|4
|9
|59-38
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|13
|12
|8
|46-35
|51
|
7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|32
|11
|9
|12
|51-55
|42
|
10
|Хетафе
|32
|9
|13
|10
|38-44
|40
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Севилья
|32
|9
|10
|13
|41-45
|37
|
13
|Лас-Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30-39
|37
|
14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|28-38
|35
|
15
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
16
|Мальорка
|32
|6
|13
|13
|26-38
|31
|
17
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37-47
|31
|
18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22-45
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|32
|1
|11
|20
|31-64
|14
|26.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|0 : 1
|27.04
|15:00
|
Лас-Пальмас – Жирона
|- : -
|27.04
|17:15
|
Альмерия – Хетафе
|- : -
|27.04
|19:30
|
Алавес – Сельта
|- : -
|27.04
|22:00
|
Атлетико – Атлетик
|- : -
|28.04
|15:00
|
Кадис – Мальорка
|- : -
|28.04
|17:15
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|28.04
|19:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|28.04
|22:00
|
Бетис – Севилья
|- : -
|29.04
|22:00
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|18
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|8
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|24
|2
|3
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3