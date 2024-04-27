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Захарян не спас. «Реал» думал о «Баварии», но выиграл в Сан-Себастьяне смешанным составом

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» в матче ла лиги
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Арсен Захарян и Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
Выход российского легионера на замену не изменил игру с будущим чемпионом.
Испания. Ла Лига. 33-й тур
26 апр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:1
Реал

Когда Арсен Захарян только осваивался в Испании, он признался, что по ощущениям играть с «Лас-Пальмасом» сложнее, чем в РПЛ с «Зенитом». С этим, конечно, можно поспорить, но данную фразу — в силу ее громкости — часто использовали вырванной из контекста. Потом ведь Захарян пояснял, что речь не о силе соперников, а об уровне сопротивления, плотности игры и отсутствии времен на принятие решений.

Только таких «Лас-Пальмасов» — половина примеры и часть сегунды. С ними интересно, но настоящие большие игры в Европе — против топ-клубов. Если не повезло оказаться в «Реале» или «Барселоне», в Испанию едут со всего света, чтобы сыграть против них. И нет никаких сомнений — Захарян запомнил каждую их своих десяти с небольшим минут на «Сантьяго Бернабеу». Ими до пятницы весь опыт противостояния Арсена с грандами и ограничивался, так как за игрой с «Барселоной» в первом круге он наблюдал со скамейки запасных.

Браим Диас и Мартин Субименди.
Фото AFP

Там же для российского полузащитника началась и вторая встреча с «Реалом», который приехал в Сан-Себастьян после фактически гарантировавшего титул победного класико. Да и мыслями уже был в Мюнхене, где скоро мадридцам предстоит сыграть полуфинальный матч Лиги чемпионов. Отсюда выбранный Карло Анчелотти состав, где впервые за 258 дней в старте появился Эдер Милитао. Но если долго лечившийся бразилец — твердый игрок основы, то Арда Гюлер в ла лиге прежде не появлялся, для Дани Себальоса это второй за весь чемпионат выход с первых минут, а Кепу в воротах не видели с 21 января.

Остальные берегли силы на «Баварию». Или восстанавливались, как подхвативший грипп и оставшийся дома Родриго. Зато Беллингем, не тренировавшийся с командой из-за гастроэнтерита, в заявку попал. Но, есть ощущение, состав «Реала» не так важен. В любых сочетаниях он делает то, о чем в преддверии первого полуфинала Лиги чемпионов на днях говорил Томас Тухель. «Они могут выстоять в трудную минуту. Они забивают, когда этого не ждешь», — в этих фразах главного тренера «Баварии» все, что нужно знать о первом тайме пятничной игры.

Фото Reuters

Полчаса «Сосьедад» давил и диктовал свои условия. А потом сливочные выжали воду из камня. Диагональ Тшуамени, перевод в касание от Карвахаля, и Гюлер открыл счет ударом из центра штрафной. Гол, словно из футбольного симулятора. Там, кстати, искусственный интеллект порой выдает баги, и защитники поскальзываются так же неловко, как пропустивший пас в штрафной Субельдия. А мгновенный ответ хозяев с голом Кубо не изменил цифры на табло, так как ВАР пригласил арбитра к монитору, и там судья увидел, что атака басков началась с фола Барренечеа на Тшуамени.

После перерыва в игре принципиально ничего не менялось. Да, в самом начале первого тайма Турриентес заставил Кепу вытаскивать мяч из угла. Но вратарю было не так сложно, как Ремиро, которого в концовке первого тайма с дальней дистанции проверял Тшуамени. Даже удивительно, что при абсолютно стерильной атаке Иманол Альгуасиль тянул с заменами до 67-й минуты, когда на поле появился Захарян.

Арсен Захарян. Захарян начал голевую атаку и должен был забивать. «Реал Сосьедад» снова сыграл вничью, потеряв важные очки в борьбе за Европу

Первое заметное действие полузащитника сборной России — прием мяча перед штрафной, пауза и движение в сторону от Тшуамени. Но насколько удачно все было сделано на первом этапе, настолько же невнятным получился удар с нерабочей левой. Куда ближе к успеху был Ойярсабаль, чьей выстрел разминулся с углом ворот из-за подставленной ноги Рюдигера. Чтобы ослабить усилившееся в концовке давление басков Анчелотти бросил в бой не только немца — на замены вышли Вальверде, Камавинга, Лукас Васкес и традиционно освистанный за пределами Мадрида Винисиус Жуниор.

Хозяева давили до финального свистка. Захарян комбинировал с партнерами, завязывая атаки в центре, где на нем заработал желтую карточку обхвативший россиянина руками и сорвавший быструю атаку Начо. Смещался в полуфланги, а также выполнял угловые от левого флажка. Ойярсабаль даже забил — из очевидного офсайда. Но, опять же, у басков не было таких убойных моментов, как у Камавинги на последней из пяти добавленных минут. То, что Ремиро спас, уже ничего не меняло. «Реал» еще на шаг приблизился к титулу, а баски осложняют себе перспективы попадания в еврокубки.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Барселона 32 21 7 4 64-37 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 32 19 4 9 59-38 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Севилья 32 9 10 13 41-45 37
13
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
14
 Алавес 32 9 8 15 28-38 35
15
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
16
 Мальорка 32 6 13 13 26-38 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
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38 тур
26.04 22:00
Р. Сосьедад – Реал
 0 : 1
27.04 15:00
Лас-Пальмас – Жирона
 - : -
27.04 17:15
Альмерия – Хетафе
 - : -
27.04 19:30
Алавес – Сельта
 - : -
27.04 22:00
Атлетико – Атлетик
 - : -
28.04 15:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.04 17:15
Гранада – Осасуна
 - : -
28.04 19:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
28.04 22:00
Бетис – Севилья
 - : -
29.04 22:00
Барселона – Валенсия
 - : -
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 18
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 8
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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