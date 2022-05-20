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Губерниев — о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков: «Организация с крепкими яйцами, большие молодцы!»

Губерниев похвалил ATP за решение по Уимблдону из-за недопуска российских теннисистов
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение ATP лишить рейтинговых очков Уимблдонский турнир в 2022 году из-за недопуска россиян.

«Слава богу, что еще остались люди с крепкими яйцами! Говорим ATP за это огромное спасибо. Таких организаций в наше непростое время осталось мало — UFC, NHL, да и все, пожалуй. Каждый голос в защиту российского спорта очень важный сейчас. Ну, и сами теннисисты большие молодцы, у нас много звезд. Все прекрасно понимают, что без наших спортсменов будет везде кисловато. В любом случае, ATP — организация с крепкими яйцами, большие молодцы!» — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне.

Против отстранения выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса.

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

Теннис
Wimbledon
Дмитрий Губерниев
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