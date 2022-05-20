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Сегодня, 21:03

ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за отказа допустить к турниру россиян

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Уимблдон.
Фото AFP

Ассоциация теннисистов-профессионалов лишила рейтинговых очков Уимблдонский турнир в 2022 году, сообщает пресс-служба ATP.

«Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашей организации. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о рейтингах. В связи с этим мы с большим сожалением и нежеланием не видим другого выхода, кроме как убрать рейтинговые очки ATP с Уимблдона 2022 года», — говорится в заявлении.

При этом рейтинговые очки на других турнирах в Великобритании сохранятся. Решение принято на том основании, что в эти недели для российских и белорусских игроков открыты альтернативные турниры, в отличие от Уимблдона.

Сообщается также, что санкции, связанные с нарушением Ассоциацией лаун-тенниса Великобритании (LTA) правил ATP, будут оцениваться отдельно.

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне.

Против отстранения выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса.

Турнир «Большого шлема» пройдет с 27 июня по 10 июля.

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