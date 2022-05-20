Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение АТР лишить Уимблдон рейтинговых очков в 2022 году из-за недопуска россиян.

«Очень приятно, что организация стоит на интересе спортсменов. Насколько я понимаю, у АТР было подписано соглашение, что спортсмены на соревнования допускаются чисто по рейтингу, несмотря на национальность. Они голосовали и приняли решение, чтобы никто из спортсменов не страдал. Мы довольны таким решением, ребята не теряют очки. Потерять очки — значит улететь в рейтинге вниз. А так очки сохраняются — никаких проблем нет. Это абсолютно нормальное и цивилизационное решение», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне.

Против отстранения выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса.

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.