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Журова — о решении ATP: «Они придерживаются принципа, что лучшие должны играть»

Журова отреагировала на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска россиян
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отказа допустить россиян к турниру.

«В теннисном сообществе происходит что-то интересное. Такое ощущение, что спортсмены и Федерация хотят защитить спорт от всех политических и расовых дискриминаций. Они хотят показать, что они борются за спорт. Они придерживаются принципа, что лучшие должны играть. Сейчас теннис показывает, что спорт должен оставаться спортом. Это радует. Их идея заключается в том, что играть должны лучшие, а если их не допускают, до давать очки несправедливо», — сказала Журова «СЭ».

Ранее Всеанглийский клуб (AELTC) принял решение отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в Уимблдоне.

Против отстранения выступили Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и звезды тенниса.

Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

Теннис
Wimbledon
Светлана Журова
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