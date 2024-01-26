Медведев и Синнер сыграют в финале Australian Open 28 января

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет против итальянского теннисиста Янника Синнера в финальном матче мужского турнира Australian Open 28 января. Их встреча на корте «Род Лэйвер Арены» в Мельбурне начнется в 11.30 по московскому времени.

Ранее, 26 января, 27-летний Медведев победил немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

22-летний Синнер, который является четвертой ракеткой мира, в четырех сетах обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Действующим победителем мужского турнира является Джокович. В 2023 году Медведев дошел до третьего круга Australian Open, где уступил американцу Себастьяну Корде в трех сетах — 6:7 (7), 3:6, 6:7 (4).

«СЭ» ведет онлайн-трансляции игрового дня Открытого чемпионата Австралии. Видеотрансляции турниров «Большого шлема» официально не показываются в России.