Медведев обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Матч длился 4 часа 22 минуты.
Медведев сделал за игру 14 эйсов, 6 двойных двойных ошибок и 4 реализованных брейк-поинта из 14. У Зверева — 14 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-поинтов и 10.
Медведев выиграл второй матч на этом турнире, в котором уступал 0:2 по сетам. Ранее он переиграл по итогам пяти партий финна Эмиля Руусувуори во втором круге.
Россиянин вышел в финал Australian Open. Для Медведева этот финал стал третьим в карьере на Открытом чемпионате Австралии. Теннисист играл решающий матч за титул три раза за последние четыре года.
Ранее итальянец Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича и стал первым финалистом турнира. Заключительный матч Australian Open состоится 28 января.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 6) — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3
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