Медведев обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Матч длился 4 часа 22 минуты.

Медведев сделал за игру 14 эйсов, 6 двойных двойных ошибок и 4 реализованных брейк-поинта из 14. У Зверева — 14 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-поинтов и 10.

Медведев выиграл второй матч на этом турнире, в котором уступал 0:2 по сетам. Ранее он переиграл по итогам пяти партий финна Эмиля Руусувуори во втором круге.

Россиянин вышел в финал Australian Open. Для Медведева этот финал стал третьим в карьере на Открытом чемпионате Австралии. Теннисист играл решающий матч за титул три раза за последние четыре года.