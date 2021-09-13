Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как он провел день перед финалом US Open.

— В день финала вы посмотрели «Формулу-1», потом «Лидс» — «Ливерпуль. Почему именно такой выбор? Что вам это дало? И не растратили ли вы свои эмоции, потому что гонка была нервной?

— Мне очень нравится «Формула-1» как вид спорта, но у меня нет такого, что я сижу с перчатками, я за Макса или Льюиса, кричу, хочу сломать телевизор. Мне просто нравится этот спорт. Расслабляюсь, когда его смотрю. У них в этом году нереальная борьба. Когда они (Ферстаппен и Хэмилтон в Монце. — Прим. «СЭ») столкнулись, случилось что-то неимоверное, это была очень крутая гонка. «Макларен» — первое, второе место.

Это, наоборот, дает мне позитивные эмоции, хорошее расслабление перед матчем, отвлечение от тенниса, где я знаю, что мне предстоит сделать, какой матч предстоит, но при этом я способен спокойно посмотреть другие виды спорта. «Лидс» — «Ливерпуль» смотрел только потому, что это был единственный матч в АПЛ. Я играю в Fantasy против друзей, у нас там борьба не на жизнь, а на смерть в этом сезоне. При этом были тренировки по расписанию, разминка перед матчем, концентрация на нем. Вышел на матч — выиграл".

В финале Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).