Даниил Медведев рассказал, как он отпразднует победу на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, как он будет праздновать победу на US Open.

— После финала вы сказали, что русские умеют праздновать и надеетесь не попасть в новости или попасть по хорошему поводу. Как собираетесь праздновать, чтобы попасть в новости?

— Мы собираемся здесь компанией людей, которых я знаю, из Нью-Йорка. Кто-то ближе, кто-то чуть дальше, кто-то просто знакомые, которые приходили болеть и поддерживать. Вчера это было слышно между прочим на финале. Думаю, праздновать будут все, будет весело. Когда говорил про новости, это было больше шуткой, потому что разные случаются ситуации. Я себя знаю и контролировать умею, поэтому ничего такого не будет и никто об этом не узнает.

— Ваше празднование из FIFA станет традиционной фишкой или есть еще какие-то оригинальные идеи?

— Идеи всегда есть. Празднование точно не станет фишкой, потому что я довольно сильно ударился, когда упал: у меня неплохо так болит нога. Наверно, больше повторять я это не буду.

— Вас сравнивают с Данилой Багровым, который приехал в Америку всех удивить и лучше всех знает, в чем сила. Так в чем же сила, Даниил?

— Теннис — такой вид спорта, когда мы играем во многих странах мира. На самом деле у меня действительно круто получается играть американскую серию турниров и в Канаде, потому что подходят условия, корты, мячи. В этом плане я действительно люблю играть в Америке. Другого ответа нет на этот вопрос.

В финале Медведев обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).