Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:30

Чесноков: «Алькарас тоже ошибался, но Медведев сыграл очень плохо в третьем сете»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона-2023 (3:6, 3:6, 3:6).

«Начало матча было невероятно хорошим. В концовке третьего сета можно было зацепиться, но Алькарас сыграл здорово. Он должен выиграть Уимблдон. Если бы Медведев во время третьего сета при 3:4 подал хотя бы одну первую подачу... В третьем сете надо было выиграть мяч с лету, но Медведев сыграл безобразно для третьей ракетки мира. Может, испанец не дал раскрыться Даниилу. Показательный момент был во время 4:3 в третьем сете. Алькарас тоже ошибался, вроде, он тоже устал, можно было найти подход, но Медведев сыграл очень плохо. Хотя первый сет был очень хорош, классные скорости», — цитирует Чеснокова Metaratings.ru.

В финале турнира Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 16 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/chesnokov-alkaras-tozhe-oshibalsya-vrode-ustal-no-medvedev-sygral-ochen-plokho-266180/
Теннис
Уимблдон
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
Трансфер Шиманьски из «Динамо» в «Фенербахче»: неизвестные подробности. Колонка Казакова
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Медведев ответил, что его больше всего впечатляет в Алькарасе
Медведев назвал ключевой эпизод матча с Юбэнксом в четвертьфинале Уимблдона
Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Медведев в шестой раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
Медведев в пяти сетах обыграл Юбэнкса и вышел в полуфинал Уимблдона
Медведев поспорил с судьей после предупреждения в четвертьфинале Уимблдона
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Алькарас: «Против Медведева нужно быть максимально сконцентрированным. Он потрясающий игрок»
Алькарас — о финале с Джоковичем: «Он легенда, но я буду бороться»
Алькарас поделился эмоциями от выхода в финал Уимблдона
Ольховский объяснил, почему Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона
Шакира посетила полуфинальный матч Уимблдона между Медведевым и Алькарасом
Алькарас второй раз вышел в финал «Большого шлема»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас — о финале с Джоковичем: «Он легенда, но я буду бороться»

Алькарас: «Против Медведева нужно быть максимально сконцентрированным. Он потрясающий игрок»
Новости
RSS RSS
Все новости