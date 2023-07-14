Чесноков: «Алькарас тоже ошибался, но Медведев сыграл очень плохо в третьем сете»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона-2023 (3:6, 3:6, 3:6).

«Начало матча было невероятно хорошим. В концовке третьего сета можно было зацепиться, но Алькарас сыграл здорово. Он должен выиграть Уимблдон. Если бы Медведев во время третьего сета при 3:4 подал хотя бы одну первую подачу... В третьем сете надо было выиграть мяч с лету, но Медведев сыграл безобразно для третьей ракетки мира. Может, испанец не дал раскрыться Даниилу. Показательный момент был во время 4:3 в третьем сете. Алькарас тоже ошибался, вроде, он тоже устал, можно было найти подход, но Медведев сыграл очень плохо. Хотя первый сет был очень хорош, классные скорости», — цитирует Чеснокова Metaratings.ru.

В финале турнира Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч пройдет 16 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.