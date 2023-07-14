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Сегодня, 21:21

Алькарас — о финале с Джоковичем: «Он легенда, но я буду бороться»

Виктория Кравченко
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Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что думает о предстоящем матче финала Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем.

«Что я могу сказать? Все знают, что он легенда. Это будет непросто, очент (смеется). Но я буду бороться. Я буду верить в себя, что смогу победить его здесь (смеется)», — сказал Алькарас после матча.

Ранее испанец обыграл россиянина Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона со счетом 6:3, 6:3, 6:3. В финале он сыграет с Джоковичем.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/1/2/
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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