Алькарас — о финале с Джоковичем: «Он легенда, но я буду бороться»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что думает о предстоящем матче финала Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем.

«Что я могу сказать? Все знают, что он легенда. Это будет непросто, очент (смеется). Но я буду бороться. Я буду верить в себя, что смогу победить его здесь (смеется)», — сказал Алькарас после матча.

Ранее испанец обыграл россиянина Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона со счетом 6:3, 6:3, 6:3. В финале он сыграет с Джоковичем.