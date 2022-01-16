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Сегодня, 15:29

Australian Open сделал заявление о депортации Новака Джоковича

Карен Саркисян
Корреспондент

Australian Open сделал заявление о решении Федерального суда депортировать теннисиста Новака Джоковича.

«Tennis Australia уважает решение Федерального суда, — говорится в заявлении на официальной странице Australian Open в Twitter. — По правилам турниров «Большого шлема» первую позицию в сетке займет лаки-лузер. Мы с нетерпением ждем конкурентного и захватывающего турнира и желаем всем игрокам удачи».

16 января Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны. Australian Open стартует 17 января.

Источник: https://twitter.com/AustralianOpen/status/1482640488629174274
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