Australian Open сделал заявление о депортации Новака Джоковича

Australian Open сделал заявление о решении Федерального суда депортировать теннисиста Новака Джоковича.

«Tennis Australia уважает решение Федерального суда, — говорится в заявлении на официальной странице Australian Open в Twitter. — По правилам турниров «Большого шлема» первую позицию в сетке займет лаки-лузер. Мы с нетерпением ждем конкурентного и захватывающего турнира и желаем всем игрокам удачи».

16 января Федеральный суд Австралии принял решение депортировать Джоковича из страны. Australian Open стартует 17 января.