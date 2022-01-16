Актер Баринов не считает Джоковича виновным в его депортации из Австралии

Известный актер Валерий Баринов прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о депортации сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии перед стартом Australian Open-2022.

«Вся эта ситуация мне не нравится. Я даже не знаю, поддерживаю ли я Джоковича. Наверное, я на его стороне. Ведь здесь виноват не он, а его агенты, которые оформляли документы. Но сама ситуация, что лучшего теннисиста последних лет не пустили, а тем более запретили ему въезд в Австралию на три года, неприятная», — сказал Баринов «СЭ».

Ранее, 16 января, стало известно, что первую ракетку мира Джоковича в основной сетке Australian Open заменит итальянец Сальваторе Карузо, занимающий 150-е место в рейтинге ATP. Он встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.