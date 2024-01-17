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Australian Open 2024: матчи россиян 18 января — время начала и где смотреть

Руусувуори сыграет с Медведевым во втором круге Australian Open-2024 18 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

18 января состоятся очередные игры Открытого чемпионата Австралии-2024 с участием российских теннисистов. Публикуем расписание матчей игроков из России. Время начала — московское.

Расписание и время начала матчей россиян на Australian Open-2024

Мужской турнир

12.30. Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия, 3)

Женский турнир

03.00. Аранча Рус (Нидерланды) — Анна Калинская (Россия)

05.00. Слоан Стивенс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 13)

11.00. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Анна Блинкова (Россия)

Официально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются. В прямом эфире матч первого в сезоне турнира «Большого шлема» можно смотреть по платной подписке в EurosportPlayer, а также в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

«СЭ» ежедневно проводит онлайн-трансляции самых интересных событий турнира.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
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