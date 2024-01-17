Australian Open 2024: матчи россиян 18 января — время начала и где смотреть
18 января состоятся очередные игры Открытого чемпионата Австралии-2024 с участием российских теннисистов. Публикуем расписание матчей игроков из России. Время начала — московское.
Расписание и время начала матчей россиян на Australian Open-2024
Мужской турнир
12.30. Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия, 3)
Женский турнир
03.00. Аранча Рус (Нидерланды) — Анна Калинская (Россия)
05.00. Слоан Стивенс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 13)
11.00. Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Анна Блинкова (Россия)
Официально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются. В прямом эфире матч первого в сезоне турнира «Большого шлема» можно смотреть по платной подписке в EurosportPlayer, а также в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».
«СЭ» ежедневно проводит онлайн-трансляции самых интересных событий турнира.
Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»