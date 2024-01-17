Джокович — о конфликте с болельщиком: «Я не терплю, когда кто-то переходит черту»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что был расстроен поведением болельщика во время его матча против Алексея Попырина во втором круге Australian Open-2024.

«Я не собираюсь сидеть и говорить, что все хорошо. Это нехорошо. Конечно, это меня расстраивает. Я разочарован, но должен принять это таким, какое оно есть. Я не терплю, когда кто-то переходит черту. Вот и все. Вот что произошло. Люди немного выпивают [на турнире]... Думаю, это, наверное, тоже влияет на то, как они себя чувствуют и ведут», — приводит Express слова теннисиста.

Во время матча один из зрителей выкрикнул что-то оскорбительное в адрес первой ракетки мира. После этого Джокович обратился к фанату, заявив, что тот может спуститься с трибун и сказать ему это в лицо.

Джокович в четырех сетах обыграл Попырина со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4), 6:3. В третьем круге турнира он сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.