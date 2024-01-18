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Сегодня, 08:00

Даниил Медведев — Эмиль Руусувуори: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Трансляция матча Australian Open Медведев — Руусувуори начнется около 13.30 18 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото AFP

Третья ракетка мира из России Даниил Медведев встретится с финном Эмилем Руусувуори в матче 1/32 финала Australian Open на корте спортивного комплекса «Мельбурн Парк» 18 января. Их игра начнется около 13.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния Медведев — Руусувуори можно бесплатно в социальной сети ВКонтакте. Напомним, что легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются. Следите за ключевыми событиями матча в Мельбурне с помощью онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

В прямом эфире матчи турнира «Большого шлема» в Австралии также доступны по подписке в EurosportPlayer.

Ранее, 15 января, 27-летний Медведев обыграл в первом круге Australian Open француза Теренса Атмана, который отказался продолжать матч при счете 7:5, 2:6, 4:6, 0:1. 24-летний Руусувуори, который занимает 53-е место в рейтинге ATP, победил американца Патрика Кипсона — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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