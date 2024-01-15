В третий игровой день Australian Open-2024 в вторник, 16 января, свои первые матчи на турнире сыграют три российских теннисиста.

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Расписание матчей российских теннисистов на Australian Open 2024 16 января:

Мужчины

Роман Сафиуллин (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды, 28) — время начала матча — 03:00.

Женщины

Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 14) — время начала матча — 03:00.

Кристина Букша (Испания) — Анна Блинкова (Россия) — время начала матча — 06:30.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей Australian Open-2024.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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