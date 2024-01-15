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Сегодня, 18:08

Оже-Альяссим, завершивший матч с Тимом на Australian Open поздней ночь, написал на камере «Доброе утро»

Руслан Минаев
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Канадец Феликс Оже-Альяссим с юмором отреагировал на время окончания его матча с австрийцем Домиником Тимом в первом круге Australian Open.

25-летний канадец победил со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 5:7, 6:3. Встреча в Мельбурне длилась 5 часов 2 минуты и завершилась в 1.40 по местному времени.

После игры Оже-Альяссим в качестве победителя поставил автограф на объективе камеры и подписал ниже: «Доброе утро!».

Во втором круге 27-й сеянный сыграет с французом Юго Гренье.

Ранее WTA и ATP объявили о новых правилах составления расписания матчей, которые в том числе касаются время начала поздних игр.

Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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