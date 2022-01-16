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Ольховский — о депортации Джоковича из Австралии: «Политическая мотивация, несвязанная со спортом»

Ольховский прокомментировал решение о депортации Джоковича из Австралии
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал решение о депортации серба Новака Джоковича из Австралии.

«Меня разочаровало решение, — приводит слова Ольховского «Чемпионат». — Если Джоковичу дали визу, и он прилетел, то отменять ее не должны были. Вы в начале пускаете, потом высылаете. В начале тогда просто не пускайте. Дальше была какая-то политическая мотивация, несвязанная со спортом. Это решение ослабило Australian Open. Изначально сама ситуация была спровоцирована австралийской стороной. Не было жестко определено, кто может выступать, а кто нет. Пострадал Новак, турнир и болельщики. Да, Медведев сейчас главный фаворит и по игре, и по рейтингу».

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4577707-olhovskij-o-dzhokoviche-politicheskaya-motivaciya-nesvyazannaya-so-sportom-postradali-vse.html
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