Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал решение о депортации серба Новака Джоковича из Австралии.

«Меня разочаровало решение, — приводит слова Ольховского «Чемпионат». — Если Джоковичу дали визу, и он прилетел, то отменять ее не должны были. Вы в начале пускаете, потом высылаете. В начале тогда просто не пускайте. Дальше была какая-то политическая мотивация, несвязанная со спортом. Это решение ослабило Australian Open. Изначально сама ситуация была спровоцирована австралийской стороной. Не было жестко определено, кто может выступать, а кто нет. Пострадал Новак, турнир и болельщики. Да, Медведев сейчас главный фаворит и по игре, и по рейтингу».