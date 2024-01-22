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Сегодня, 16:36

Алькарас назвал качественной игру Медведева, Джоковича и Синнера

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о матчах с участием лучших теннисистов мира.

«Я обожаю теннис и стараюсь смотреть все матчи. Мне нравятся поединки Медведева, Новака Джоковича, Синнера, потому что в каждом матче они показывают свой лучший теннис. И как фанату тенниса мне нравится смотреть качественную игру, которую они показывают. Женские матчи я тоже смотрю по возможности», — приводит слова Алькараса пресс-служба Australian Open.

Серб Новак Джокович возглавляет рейтинг ATP, россиянин Даниил Медведев — третья ракетка мира, а итальянец Янник Синнер — четвертая. Все они сыграют в 1/4 финала Australian Open.

Также Алькарас рассказал, как проводит свободное время в Мельбурне.

«Перед каждым матчем я ем суши. Мне очень нравится. Я стараюсь пробовать разные вещи в Мельбурне, но суши мне нравятся больше всего», — подчеркнул испанец.

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии 2-я ракетка мира Алькарас победил серба Миомира Кецмановича (6:4, 6:4, 6:0) и впервые в своей карьере вышел в 1/4 финала Australian Open. Там он встретится с с немцем Александром Зверевым.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Янник Синнер
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