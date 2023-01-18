Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:18

Селиваненко: «Шнайдер в матче с Саккари была близка к сенсации»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Дианы Шнайдер от гречанки Марии Саккари (6:3 5:7 3:6) в матче второго круга Открытого Чемпионата Австралии.

«Диана отлично смотрелась в игре и была достаточно близка к тому, чтобы потом все назвали сенсацией. Но немного не хватило. Опыт таких матчей бесценный. Диана увидела, что способна играть и рассчитывать на победы в матчах с соперниками самого высокого уровня», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

18-летняя Шнайдер на Australian Open — 2023 дебютировала в основной сетке турнира «Большого шлема».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-shnajder-v-matche-s-sakkari-by-la-blizka-k-sensatsii/
Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
0
Читайте также
Батыршина: «Если россиян не будет на Олимпиаде, нет смысла ее показывать»
Русский игрок НХЛ попал в скандал из-за радужной майки. Что теперь его ждет?
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
В Москве подросток умер от редкой формы бессонницы
В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ
Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Коллинз сыграет с Рыбакиной в третьем круге Australian Open
Роднина рассказала, следит ли она за выступлениями российских теннисистов на Australian Open
Хуркач в пяти сетах обыграл Сонего во втором круге Australian Open
Australian Open, женщины: Свентек и Рыбакина прошли дальше — все матчи и результаты второго круга 18 января
Веснина считает, что Хачанов может дойти до полуфинала Australian Open
Чесноков: «На Australian Open в лучшей форме приехал Медведев, но главный фаворит турнира — Джокович»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коллинз сыграет с Рыбакиной в третьем круге Australian Open

Норри вышел в третий круг Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости