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Сегодня, 17:33

Норри вышел в третий круг Australian Open

Руслан Минаев
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Британец Кэмерон Норри обыграл француза Констана Лестьенна во втором круге Australian Open-2023 — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 6:3.

В следующей стадии турнира «Большого шлема» 11-й сеянный Норри сыграет против чеха Иржи Легечки.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 11) — Констан Лестьенн (Франция) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 6:3

Теннис
Australian Open
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