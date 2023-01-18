Норри вышел в третий круг Australian Open
Британец Кэмерон Норри обыграл француза Констана Лестьенна во втором круге Australian Open-2023 — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 6:3.
В следующей стадии турнира «Большого шлема» 11-й сеянный Норри сыграет против чеха Иржи Легечки.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Кэмерон Норри (Великобритания, 11) — Констан Лестьенн (Франция) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:2), 6:3
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