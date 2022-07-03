Уже совсем скоро состоится первый официальный матч нового сезона в российском футболе — «Зенит» и «Спартак» сойдутся в битве за Суперкубок страны. Игра пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 18.00, ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер».

«Зенит» в прошлом сезоне без особых сложностей выиграл чемпионат России — лишь в последней трети турнира к сине-бело-голубым подтянулось «Динамо», но санкт-петербуржцы дали по газам и уехали от оппонента. В то же время «Спартак» неловко завалил розыгрыш РПЛ, но был стабилен в БЕТСИТИ Кубке России, где в 1/4 оказался сильнее ЦСКА, а в финале одолел «Динамо». Красно-белые выиграли трофей впервые с 2003 года.

Большие споры вызвало место проведения Суперкубка. Бюро исполкома РФС приняло решение разыграть его в Санкт-Петербурге, что привело к обильному недовольству москвичей. В какой-то момент они даже собирались бойкотировать встречу, но в итоге согласились сразиться на поле противника.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Зенита» высокие шансы в третий раз подряд выиграть Суперкубок России. На победу сине-бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, это около 60% вероятности исхода. На ничью котировка 4.00 (23%), а на успех «Спартака» еще выше — 5.90 (17%).

На то, что кубок поднимут игроки питерского клуба, можно сделать ставку за 1.29. На триумф москвичей — за 3.60.

Считаете, что соперники выявят сильнейшего в дополнительное время? Коэффициент на такой исход — 6.30. Успех «Зенита» в экстра-таймах оценен в 9.80, победа «Спартака» — в 18.0.

Серию послематчевых пенальти можно взять за 9.70. Чемпионство сине-бело-голубых таким способом доступно за 20.0, а красно-белых — за чуть меньшие 19.0.

Ожидается, что игра получится результативной: на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.71, на ТМ 2.5 — 2.14.

«Зенит» должен забить, чтобы не изменить себе

В последних четырех матчах между командами в Санкт-Петербурге счет неизменно открывал «Зенит». На то, что хозяева отличатся первыми, коэффициент 1.46. На гол «Спартака» — 3.10.

В пяти последних матчах соперники обмениваются результативными ударами. Вариант «обе забьют» идет за 1.82.

В трех предыдущих матчах за Суперкубок России «Зенит» оформлял два и более мяча. На ИТБ1 (1.5) котировка 1.60.

«Спартак» четыре раза играл в Суперкубке и никогда не заканчивал матч без гола, поэтому на то, что красно-белые забьют в предстоящем матче, можно с уверенностью поставить за 1.58.

«Зенит» 4,5 года не проигрывает московским клубам у себя дома. Последнее поражение случилось в ноябре 2017-го от «Локомотива» (0:3). Правда, на то, что сине-бело-голубые не уступят «Спартаку» в основное время предстоящей встречи, коэффициент минимальный — 1.13.