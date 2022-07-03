Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Зенит» — «Спартак»: голы команды Семака — главный тренд Суперкубка России

Прогноз и тренды Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игроки «Зенита» празднуют гол в ворота ЦСКА.
Фото Global Look Press

Уже совсем скоро состоится первый официальный матч нового сезона в российском футболе — «Зенит» и «Спартак» сойдутся в битве за Суперкубок страны. Игра пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 18.00, ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

«Зенит» в прошлом сезоне без особых сложностей выиграл чемпионат России — лишь в последней трети турнира к сине-бело-голубым подтянулось «Динамо», но санкт-петербуржцы дали по газам и уехали от оппонента. В то же время «Спартак» неловко завалил розыгрыш РПЛ, но был стабилен в БЕТСИТИ Кубке России, где в 1/4 оказался сильнее ЦСКА, а в финале одолел «Динамо». Красно-белые выиграли трофей впервые с 2003 года.

Большие споры вызвало место проведения Суперкубка. Бюро исполкома РФС приняло решение разыграть его в Санкт-Петербурге, что привело к обильному недовольству москвичей. В какой-то момент они даже собирались бойкотировать встречу, но в итоге согласились сразиться на поле противника.

Владимир Федотов в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo;. ЦСКА — «Нижний Новгород»: удобнее соперника для первой победы Федотова не придумать

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» 9 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Зенита» высокие шансы в третий раз подряд выиграть Суперкубок России. На победу сине-бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.58, это около 60% вероятности исхода. На ничью котировка 4.00 (23%), а на успех «Спартака» еще выше — 5.90 (17%).

На то, что кубок поднимут игроки питерского клуба, можно сделать ставку за 1.29. На триумф москвичей — за 3.60.

Считаете, что соперники выявят сильнейшего в дополнительное время? Коэффициент на такой исход — 6.30. Успех «Зенита» в экстра-таймах оценен в 9.80, победа «Спартака» — в 18.0.

Леонид Слуцкий (&laquo;Рубин&raquo;). Слуцкий выиграет ФНЛ и вернет «Рубин» в элиту? Шансы очень высоки

Серию послематчевых пенальти можно взять за 9.70. Чемпионство сине-бело-голубых таким способом доступно за 20.0, а красно-белых — за чуть меньшие 19.0.

Ожидается, что игра получится результативной: на тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.71, на ТМ 2.5 — 2.14.

«Зенит» должен забить, чтобы не изменить себе

В последних четырех матчах между командами в Санкт-Петербурге счет неизменно открывал «Зенит». На то, что хозяева отличатся первыми, коэффициент 1.46. На гол «Спартака» — 3.10.

В пяти последних матчах соперники обмениваются результативными ударами. Вариант «обе забьют» идет за 1.82.

В трех предыдущих матчах за Суперкубок России «Зенит» оформлял два и более мяча. На ИТБ1 (1.5) котировка 1.60.

Сергей Семак, &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» — «Црвена Звезда»: команду Семака ждет самый миролюбивый международный матч в истории

«Спартак» четыре раза играл в Суперкубке и никогда не заканчивал матч без гола, поэтому на то, что красно-белые забьют в предстоящем матче, можно с уверенностью поставить за 1.58.

«Зенит» 4,5 года не проигрывает московским клубам у себя дома. Последнее поражение случилось в ноябре 2017-го от «Локомотива» (0:3). Правда, на то, что сине-бело-голубые не уступят «Спартаку» в основное время предстоящей встречи, коэффициент минимальный — 1.13.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
1
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Икарди с Вандой ждут в «Монце», Дзаньоло идет в «Ювентус», Дембеле торгуется с «Барсой». Главные трансферные слухи Европы на 3 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Нижний Новгород»: удобнее соперника для первой победы Федотова не придумать
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости