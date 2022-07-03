«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: один Кутепов не спасет оборону москвичей перед стартом РПЛ
4 июля вернувшееся в РПЛ «Торпедо» проведет товарищескую встречу против неудачника стыковых матчей за право выйти в элиту — «СКА-Хабаровск». Игра пройдет в Москве на стадионе «Рублево» и начнется в 12.00 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» 4 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают автозаводцев фаворитами встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.93, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья и успех «СКА-Хабаровск» оценены близкими котировками 3.30 (26%) и 3.90 (22%).
В 2021 году соперники сыграли между собой аж пять раз, и три матча завершились вничью. Вариант «СКА не проиграет» идет за 1.81.
В это межсезонье команды суммарно провели семь товарищеских встреч и в пяти из них оформили три и более гола. На ТБ 2.5 коэффициент 1.87, как и на ТМ 2.5.
Аналитики предполагают, что москвичам и хабаровчанам удастся обменяться голами, поэтому на «обе забьют» котировка 1.77. На обратный исход — 1.94.
Также высока вероятность, что один из таймов завершится вничью (1.54).
Вы можете найти ответ на главную загадку — с каким счетом завершится встреча. Вот самые популярные варианты:
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз и анализ товарищеского матча 4 июля 2022 года
«Торпедо» и «СКА-Хабаровск» могли стать братьями по счастью, но у вторых немного не получилось. Москвичи потерпели всего три поражения в 38 матчах, на одно очко опередили «Факел» с «Оренбургом» и вышли в РПЛ с первого места. Хабаровчане же остановились на четвертой строчке, попали в стыки и выиграли первый матч у «Химок», но оказались слишком плохи в Подмосковье и не дотянулись до выхода в элиту.
В результате команды в новом сезоне преследуют абсолютно разные цели. «Мы хотим бороться за десятку. Мы люди прагматичные. Ставим для себя максимально возможный результат исходя из состава, бюджета и понимания нашего места в российском футболе. Если останемся на следующий год в РПЛ, это не будет считаться провалом», — заявил президент «Торпедо» Денис Маслов.
Пока автозаводцы создают образ приятной и боевой команды. В это межсезонье они провели уже пять товарищеских матчей и ни разу не проиграли. Да, соперники были не слишком именитые (все — клубы ФНЛ), но это еще раз подтверждает, что черно-белые переросли второй по силе отечественный турнир. Кроме того, только в одной встрече они забили меньше двух мячей. На ИТБ1 (1.5) коэффициент 1.90.
СКА вкатывается в сезон значительно медленнее и сыграл пока только две игры, одна из которых получилась удивительной: хабаровчане уже на 17-й минуте остались в меньшинстве, но разгромили «Шинник» — 3:0. Против «Торпедо» такой фокус, конечно, вряд ли прошел бы. Даже в равных составах победить москвичей команде Романа Шаронова будет тяжело.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»
Несмотря на уверенную игру как по сезону ФНЛ, так и в товарищеских матчах, «Торпедо» надо поработать над обороной — команда пропускает почти каждые 90 минут. Со «СКА-Хабаровск» почти та же история, при этом будущие соперники прилично действуют в атаке. Учитывая, что матч товарищеский и тренеры задействуют многих игроков, из-за чего связи будут нарушены, стоит рассчитывать на повышенную результативность.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -