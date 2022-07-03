Даже у хабаровчан отличные шансы пробить автозаводцев.

4 июля вернувшееся в РПЛ «Торпедо» проведет товарищескую встречу против неудачника стыковых матчей за право выйти в элиту — «СКА-Хабаровск». Игра пройдет в Москве на стадионе «Рублево» и начнется в 12.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» 4 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают автозаводцев фаворитами встречи. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.93, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья и успех «СКА-Хабаровск» оценены близкими котировками 3.30 (26%) и 3.90 (22%).

В 2021 году соперники сыграли между собой аж пять раз, и три матча завершились вничью. Вариант «СКА не проиграет» идет за 1.81.

В это межсезонье команды суммарно провели семь товарищеских встреч и в пяти из них оформили три и более гола. На ТБ 2.5 коэффициент 1.87, как и на ТМ 2.5.

Аналитики предполагают, что москвичам и хабаровчанам удастся обменяться голами, поэтому на «обе забьют» котировка 1.77. На обратный исход — 1.94.

Также высока вероятность, что один из таймов завершится вничью (1.54).

Вы можете найти ответ на главную загадку — с каким счетом завершится встреча. Вот самые популярные варианты:

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз и анализ товарищеского матча 4 июля 2022 года

«Торпедо» и «СКА-Хабаровск» могли стать братьями по счастью, но у вторых немного не получилось. Москвичи потерпели всего три поражения в 38 матчах, на одно очко опередили «Факел» с «Оренбургом» и вышли в РПЛ с первого места. Хабаровчане же остановились на четвертой строчке, попали в стыки и выиграли первый матч у «Химок», но оказались слишком плохи в Подмосковье и не дотянулись до выхода в элиту.

В результате команды в новом сезоне преследуют абсолютно разные цели. «Мы хотим бороться за десятку. Мы люди прагматичные. Ставим для себя максимально возможный результат исходя из состава, бюджета и понимания нашего места в российском футболе. Если останемся на следующий год в РПЛ, это не будет считаться провалом», — заявил президент «Торпедо» Денис Маслов.

Пока автозаводцы создают образ приятной и боевой команды. В это межсезонье они провели уже пять товарищеских матчей и ни разу не проиграли. Да, соперники были не слишком именитые (все — клубы ФНЛ), но это еще раз подтверждает, что черно-белые переросли второй по силе отечественный турнир. Кроме того, только в одной встрече они забили меньше двух мячей. На ИТБ1 (1.5) коэффициент 1.90.

СКА вкатывается в сезон значительно медленнее и сыграл пока только две игры, одна из которых получилась удивительной: хабаровчане уже на 17-й минуте остались в меньшинстве, но разгромили «Шинник» — 3:0. Против «Торпедо» такой фокус, конечно, вряд ли прошел бы. Даже в равных составах победить москвичей команде Романа Шаронова будет тяжело.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»

Несмотря на уверенную игру как по сезону ФНЛ, так и в товарищеских матчах, «Торпедо» надо поработать над обороной — команда пропускает почти каждые 90 минут. Со «СКА-Хабаровск» почти та же история, при этом будущие соперники прилично действуют в атаке. Учитывая, что матч товарищеский и тренеры задействуют многих игроков, из-за чего связи будут нарушены, стоит рассчитывать на повышенную результативность.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.