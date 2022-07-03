Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

ЦСКА — «Нижний Новгород»: удобнее соперника для первой победы Федотова не придумать

Прогноз и ставка на игру Кубка Матч Премьер ЦСКА — «Нижний Новгород» 4 июля 2022 года
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов в матче против «Зенита».
Фото Сайт ЦСКА.
У экс-тренера «Сочи» дела пока идут не очень.

Кубок Матч Премьер продолжается — 4 июля ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Нижний Новгород». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. Игра носит исключительно товарищеский характер — турнир досрочно выиграл питерский «Зенит».

Россия. Кубок Матч Премьер.
04 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород

Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Матч Премьер ЦСКА — «Нижний Новгород» 4 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом встречи армейцев. На команду Федотова можно поставить с коэффициентом 1.55, это примерно 64% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» идет за 5.50 (16%), ничья — за 4.40 (20%).

Вариант «гости не проиграют» можно взять с котировкой 2.45.

В последних пяти матчах с участием ЦСКА тотал больше 2.5 гола был пробит дважды, у «Нижнего Новгорода» — всего один раз. Поставить на ТМ 2.5 можно за 2.35.

Вариант «обе забьют» в последних пяти играх ЦСКА вообще не заходил, в играх нижегородцев — дважды. Коэффициент на то, что соперники оформят по голу, — 1.69, на обратный исход — 2.17.

Оба клуба в последних пяти матчах забивали 0.8 мяча за игру. Взять ИТМ1 (1.5) можно за 2.45, ИТМ2 (1.5) — за 1.36.

Гильерме (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локомотив» — «Факел»: новый тренер москвичей разомнется на дебютанте РПЛ

ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ игры Кубка Матч Премьер 4 июля 2022 года

Еще рано составлять полноценное мнение, но болельщики ЦСКА вряд ли рассчитывали, что Владимир Федотов начнет именно так. Пока у триумфатора прошлого сезона нет не то что побед — за два матча с ним команда осталась даже без забитых мячей. При этом пропущено уже пять голов от соперников разного калибра. «Велес» из ФНЛ наказал дважды, чемпион России «Зенит» — трижды.

Сергей Семак, &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» — «Црвена Звезда»: команду Семака ждет самый миролюбивый международный матч в истории

Конечно, Кубок Матч Премьер — турнир товарищеский, и на результаты здесь смотреть не стоит. Тренеры обычно не расценивают такие мероприятия всерьез. Однако нельзя сказать, что по игре ЦСКА как-то сильно удивляет или радует. Необычных комбинаций, ударов по воротам или внятной обороны нет. Против «Зенита» защитники вообще дважды привезлти пенальти.

«Нижний Новгород», между тем, абсолютно понятен. Галактионов не стал изобретать что-то принципиально новое, да и вряд ли у него есть такая возможность. Клубы уровня «НН» чаще всего обречены играть на отбой, используя любой стандарт как грозное оружие. Так было в прошлом сезоне, и, судя по уже прошедшим товарищеским играм, будет в нынешнем. Команда понимает, что ей надо делать, она умеет играть в такой футбол. И даже против мощного «Зенита», сражавшегося за победу, нижегородцам удалось выстоять. В целом последние четыре матча у «НН» получились очень близкими с каждым соперником, и, если вы в них верите, можете поставить на победу с форой (+1) за 1.55.

Леонид Слуцкий (&laquo;Рубин&raquo;). Слуцкий выиграет ФНЛ и вернет «Рубин» в элиту? Шансы очень высоки

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Нижний Новгород»

С одной стороны, армейцы — однозначный фаворит. С другой, против «Велеса» шансы были примерно такими же. А в матче с «Зенитом» от ЦСКА ожидали явно большей крепости и сопротивления. Москвичи на данном этапе подготовки — команда-сюрприз, а вот «Нижний Новгород» вряд ли покажет что-то новое.

Красно-синим пора включаться и добыть первую победу с новым тренером. Иначе послевкусие от предсезонки будет очень неприятным.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.93.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
1
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Мозес, Клаудиньо, Эджуке. Кто из легионеров уже сбежал из РПЛ, а кто только собирается
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат не расширят, а вернут ли Кубок лиги?
Пивоваров: «Надо использовать освободившиеся даты для новых турниров — Кубок Лиги идеально подходит»
Пивоваров рассказал о плюсах Кубка РПЛ: «Оферты позволяют привлечь дополнительные деньги с рынка»
Пивоваров — о Кубке РПЛ: «По всем направлениям большое продвижение, дорожная карта выполняется»
Кузнецов: «Эджуке стал одним из ключевых игроков ЦСКА. Не удивительно, что Шварц захотел заполучить его»
Алаев рассказал, при каких обстоятельствах возможно проведение Кубка лиги
В ЦСКА допустили ответный визит футболистов на тренировку к фигуристкам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий выиграет ФНЛ и вернет «Рубин» в элиту? Шансы очень высоки
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости