У экс-тренера «Сочи» дела пока идут не очень.

Кубок Матч Премьер продолжается — 4 июля ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Нижний Новгород». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск. Игра носит исключительно товарищеский характер — турнир досрочно выиграл питерский «Зенит».

Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Матч Премьер ЦСКА — «Нижний Новгород» 4 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают железным фаворитом встречи армейцев. На команду Федотова можно поставить с коэффициентом 1.55, это примерно 64% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» идет за 5.50 (16%), ничья — за 4.40 (20%).

Вариант «гости не проиграют» можно взять с котировкой 2.45.

В последних пяти матчах с участием ЦСКА тотал больше 2.5 гола был пробит дважды, у «Нижнего Новгорода» — всего один раз. Поставить на ТМ 2.5 можно за 2.35.

Вариант «обе забьют» в последних пяти играх ЦСКА вообще не заходил, в играх нижегородцев — дважды. Коэффициент на то, что соперники оформят по голу, — 1.69, на обратный исход — 2.17.

Оба клуба в последних пяти матчах забивали 0.8 мяча за игру. Взять ИТМ1 (1.5) можно за 2.45, ИТМ2 (1.5) — за 1.36.

ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз и анализ игры Кубка Матч Премьер 4 июля 2022 года

Еще рано составлять полноценное мнение, но болельщики ЦСКА вряд ли рассчитывали, что Владимир Федотов начнет именно так. Пока у триумфатора прошлого сезона нет не то что побед — за два матча с ним команда осталась даже без забитых мячей. При этом пропущено уже пять голов от соперников разного калибра. «Велес» из ФНЛ наказал дважды, чемпион России «Зенит» — трижды.

Конечно, Кубок Матч Премьер — турнир товарищеский, и на результаты здесь смотреть не стоит. Тренеры обычно не расценивают такие мероприятия всерьез. Однако нельзя сказать, что по игре ЦСКА как-то сильно удивляет или радует. Необычных комбинаций, ударов по воротам или внятной обороны нет. Против «Зенита» защитники вообще дважды привезлти пенальти.

«Нижний Новгород», между тем, абсолютно понятен. Галактионов не стал изобретать что-то принципиально новое, да и вряд ли у него есть такая возможность. Клубы уровня «НН» чаще всего обречены играть на отбой, используя любой стандарт как грозное оружие. Так было в прошлом сезоне, и, судя по уже прошедшим товарищеским играм, будет в нынешнем. Команда понимает, что ей надо делать, она умеет играть в такой футбол. И даже против мощного «Зенита», сражавшегося за победу, нижегородцам удалось выстоять. В целом последние четыре матча у «НН» получились очень близкими с каждым соперником, и, если вы в них верите, можете поставить на победу с форой (+1) за 1.55.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Нижний Новгород»

С одной стороны, армейцы — однозначный фаворит. С другой, против «Велеса» шансы были примерно такими же. А в матче с «Зенитом» от ЦСКА ожидали явно большей крепости и сопротивления. Москвичи на данном этапе подготовки — команда-сюрприз, а вот «Нижний Новгород» вряд ли покажет что-то новое.

Красно-синим пора включаться и добыть первую победу с новым тренером. Иначе послевкусие от предсезонки будет очень неприятным.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.93.