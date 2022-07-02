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«Зенит» — «Црвена Звезда»: команду Семака ждет самый миролюбивый международный матч в истории

Прогноз и ставка на товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 3 июля 2022 года
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Сергей Семак, «Зенит».
Фото Global Look Press
Соперники будут пропагандировать добро.

3 июля «Зенит» проведет первый за четыре месяца международный матч — сине-бело-голубые в Сочи на стадионе «Фишт» сыграют с сербской «Црвеной Звездой». Игра начнется в 20.00 по московскому времени. Это будет пятая встреча между командами, российский клуб ведет 4-0.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 3 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Зенита» на победу выше, чем у соперника. На чемпионов России можно поставить с коэффициентом 1.82, это примерно 55% вероятности исхода. На ничью котировка 3.40 (29%), на успех «Црвены» — 4.20 (16%).

Считаете, что «Зенит» завершит вничью третий из четырех последних матчей? Х2 оценен в 1.92.

При этом индивидуальный тотал голов сине-бело-голубых больше 1.5 предложено оформить за 1.77, ИТМ1 (1.5) — за 1.94. У «Црвены» эти же условия доступны за 3.00 и 1.35 соответственно.

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Общий тотал матча больше 2.5 гола идет за 1.77, ТМ 2.5 — за 1.98.

Если верите, что соперники доброжелательно обменяются голами, возьмите «обе забьют» за 1.72, обратный исход — за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.

«Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз и анализ товарищеского матча 3 июля 2022 года

«Зенит» анонсировал матч против чемпиона Сербии еще в начале июня, и он мгновенно стал самым интересным в календаре товарищеских игр сине-бело-голубых. Из-за санкций российские клубы и сборные не встречаются с иностранными, поэтому соперничество с «Црвеной Звездой» — свежий и нужный опыт для российской команды и отечественных болельщиков.

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Встреча состоится в Сочи и скрывает несколько волнующих сценариев. Во-первых, сыграет ли за «Зенит» новичок, экс-нападающий «Сочи» Матео Кассьерра? Футболист только перебрался в Санкт-Петербург, а с его фамилией уже связали светлое будущее команды. Еще один важный момент — станет ли для для защитника «Црвены» Страхини Эраковича эта игра последней перед переездом в Россию? Есть информация, что «Зенит» ведет переговоры о покупке 21-летнего футболиста.

Вообще, предстоящий матч будет не просто товарищеским, а дружеским с большой буквы. На поле наверняка не возникнет ни одного конфликта, а игра будет переполнена добрыми и душевными эпизодами. В этом случае вряд ли какая-то команда выиграет с большим преимуществом, а вероятнее всего, матч завершится вничью. Но лучше перестраховаться и взять вариант «ничья хотя бы в одном из таймов» за 1.58. Для любителей повышенного риска также есть возможность поставить на результативную ничью с коэффициентом 5.10.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Црвена Звезда»

Учитывая характер встречи, соперники сыграют аккуратно и по-товарищески. Но это не значит, что матч получится скучным и без забитых мячей. Наверняка команды закладываются на то, чтобы оформить хотя бы по одному голу. Этот вариант и стоит взять.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

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ФК Зенит
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
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 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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