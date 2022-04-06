Итальянцы уже прошли одну команду из Бундеслиги.

Четвертьфиналы Лиги Европы врываются в календарь европейского футбола вслед за Лигой чемпионов. Во втором по значимости евротурнире тоже есть интересные противостояния: самая горячая пара — «Лейпциг» — «Аталанта». Команды сыграют первый матч 7 апреля 2022 года на стадионе «Ред Булл Арена». Игра начнется в 19.45 мск, в прямом эфире ее покажет matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на четвертьфинал Лиги Европы «Лейпциг» — «Аталанта» 7 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят серьезным фаворитом «Лейпциг»: коэффициент на победу — 1.85, вероятность — около 52%. Успех «Аталанты» идет за приличные 4.10 (23%), котировка на ничью чуть меньше — 4.00 (25%).

Исход «Аталанта» не проиграет оценен в 2.02.

«Лейпциг» и «Аталанта» — одни из самых атакующих команд топ-5 чемпионатов, поэтому ожидается результативная игра. «Обе забьют» можно взять за 1.68, обратная ставка идет за 2.20.

Тотал больше трех голов оценен приятным коэффициентом 2.15, тотал больше 3.5 мяча можно оформить за 2.75.

«Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз и анализ четвертьфинала Лиги Европы 7 апреля 2022 года

«РБ» после прихода экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско набрал мощную форму и из 18 игр с новым рулевым проиграл всего дважды. Сейчас команда летит на 10-матчевой беспроигрышной серии, за которую всего трижды сыграла вничью. В 1/16 финала «Лейпциг» уверенно разобрался с крепким «Реал Сосьедад» — 5:3 по сумме двух игр.

«Лейпциг» впечатляет результативностью: в 18 играх при Тедеско забил 47 мячей — в среднем 2.6 за игру. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола в игре с «Аталантой» идет с внушительным коэффициентом 3.40. При этом «РБ» любит забивать топ-клубам: в проигранном матче с «Баварией» положил два.

«Аталанту» сильно шатает в 2022 году. Бергамаски выпали из топ-4 Серии А и цепляются за место в зоне Лиги Европы. Команда Алексея Миранчука с января оформила всего три победы в чемпионате, но уверенно прошла два раунда плей-офф ЛЕ. «Аталанта» разделалась с «Олимпиакосом» и «Байером» — 5:1 и 4:2 по сумме двух игр.

Причины вялых результатов — частые травмы важных игроков и зимний уход лидера Робина Госенса. Но к игре с «Лейпцигом» бергамаски подходят практически без сложностей с составом: под вопросом только участие защитника Рафаэла Толои. Кажется, проблемы итальянцев позади: на их победу с форой (+1) можно поставить с коэффициентом 1.57.

Алексей Миранчук тоже недавно восстановился от травмы и уже оформил ассист в матче с «Наполи» в серии А. В плей-офф Лиги Европы россиянин провел всего 13 минут, но наверняка попадет в заявку на игру с «Лейпцигом».

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Аталанта»

«Аталанта» уже разобралась с одной командой из Бундеслиги, причем «Байер» идет в чемпионате чуть выше «Лейпцига» и выиграл их очный матч. Плюс итальянцы шикарно играют в Лиге Европы, несмотря на проблемы в чемпионате. Бергамаски практически не испытывают проблем с составом и вполне могут сдержать «Лейпциг».

Рекомендованная ставка: «Аталанта» не проиграет за 2.02.