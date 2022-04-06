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«Лейпциг» — «Аталанта»: бывший тренер «Спартака» не справится с командой Миранчука

Прогноз и ставки на четвертьфинал Лиги Европы «Лейпциг» — «Аталанта» 7 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Марио Пашалич и Алексей Миранчук, «Аталанта».
Фото Global Look Press
Итальянцы уже прошли одну команду из Бундеслиги.

Четвертьфиналы Лиги Европы врываются в календарь европейского футбола вслед за Лигой чемпионов. Во втором по значимости евротурнире тоже есть интересные противостояния: самая горячая пара — «Лейпциг» — «Аталанта». Команды сыграют первый матч 7 апреля 2022 года на стадионе «Ред Булл Арена». Игра начнется в 19.45 мск, в прямом эфире ее покажет matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Аталанта

Коэффициенты букмекеров на четвертьфинал Лиги Европы «Лейпциг» — «Аталанта» 7 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ видят серьезным фаворитом «Лейпциг»: коэффициент на победу — 1.85, вероятность — около 52%. Успех «Аталанты» идет за приличные 4.10 (23%), котировка на ничью чуть меньше — 4.00 (25%).

Исход «Аталанта» не проиграет оценен в 2.02.

«Лейпциг» и «Аталанта» — одни из самых атакующих команд топ-5 чемпионатов, поэтому ожидается результативная игра. «Обе забьют» можно взять за 1.68, обратная ставка идет за 2.20.

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Тотал больше трех голов оценен приятным коэффициентом 2.15, тотал больше 3.5 мяча можно оформить за 2.75.

«Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз и анализ четвертьфинала Лиги Европы 7 апреля 2022 года

«РБ» после прихода экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско набрал мощную форму и из 18 игр с новым рулевым проиграл всего дважды. Сейчас команда летит на 10-матчевой беспроигрышной серии, за которую всего трижды сыграла вничью. В 1/16 финала «Лейпциг» уверенно разобрался с крепким «Реал Сосьедад» — 5:3 по сумме двух игр.

«Лейпциг» впечатляет результативностью: в 18 играх при Тедеско забил 47 мячей — в среднем 2.6 за игру. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола в игре с «Аталантой» идет с внушительным коэффициентом 3.40. При этом «РБ» любит забивать топ-клубам: в проигранном матче с «Баварией» положил два.

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«Аталанту» сильно шатает в 2022 году. Бергамаски выпали из топ-4 Серии А и цепляются за место в зоне Лиги Европы. Команда Алексея Миранчука с января оформила всего три победы в чемпионате, но уверенно прошла два раунда плей-офф ЛЕ. «Аталанта» разделалась с «Олимпиакосом» и «Байером» — 5:1 и 4:2 по сумме двух игр.

Причины вялых результатов — частые травмы важных игроков и зимний уход лидера Робина Госенса. Но к игре с «Лейпцигом» бергамаски подходят практически без сложностей с составом: под вопросом только участие защитника Рафаэла Толои. Кажется, проблемы итальянцев позади: на их победу с форой (+1) можно поставить с коэффициентом 1.57.

Алексей Миранчук тоже недавно восстановился от травмы и уже оформил ассист в матче с «Наполи» в серии А. В плей-офф Лиги Европы россиянин провел всего 13 минут, но наверняка попадет в заявку на игру с «Лейпцигом».

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Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Аталанта»

«Аталанта» уже разобралась с одной командой из Бундеслиги, причем «Байер» идет в чемпионате чуть выше «Лейпцига» и выиграл их очный матч. Плюс итальянцы шикарно играют в Лиге Европы, несмотря на проблемы в чемпионате. Бергамаски практически не испытывают проблем с составом и вполне могут сдержать «Лейпциг».

Рекомендованная ставка: «Аталанта» не проиграет за 2.02.

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«Вильярреал» — «Бавария»: у Эмери закончился лимит на чудеса
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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