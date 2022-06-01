Победитель БЕТСИТИ Кубка России-2022/23: «Спартак» повторит подвиг?

БЕТСИТИ Кубок России в сезоне-2021/22 сенсационно выиграл московский «Спартак». Красно-белые в год столетия испытывали не так много радости — постоянные скандалы вокруг клуба, десятое место в чемпионате и исключение из еврокубков не способствовали праздничному настроению.

Однако чудесный финал в «Лужниках» воздал «Спартаку» за все страдания. На трибунах присутствовало 70 тысяч болельщиков, 2/3 которых были красно-белыми. При такой поддержке команда Паоло Ваноли не без труда, но выиграла Кубок — повезло, что полузащитник «Динамо» Фомин не реализовал пенальти в добавленное время (2:1).

БЕТСИТИ Кубок России за два года стал турниром более высокого уровня и значительно более желанным для команд РПЛ. В следующем году планка соревнования вряд ли опустится. Повторит ли «Спартак» успех или найдутся претенденты поинтереснее? Об этом рассуждает «Спорт-Экспресс» и аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ.

Кто фаворит и кто за ним?

Конечно, главным фаворитом Кубка аналитики компании считают питерский «Зенит». Команда Сергея Семака четыре года подряд побеждает в РПЛ, в этом году дошла до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России. Поражение от «Алании» — это скорее стечение обстоятельств и невезение. Проигрывать в четвертьфиналах на постоянной основе «Зенит» не может себе позволить.

На победу питерцев можно поставить за 4.00. На то, что «Зенит» не выиграет БЕТСИТИ Кубок России, коэффициент 1.18. Конечно, до летнего трансферного окна, окончательных решений УЕФА по легионерам и до устранения прочих теоретических угроз называть команду Семака победителем рано. Но если все будет по-прежнему и в Петербурге останется текущий состав, «Зенит» — основный фаворит турнира.

За сине-бело-голубыми идут сразу пять команд с равными котировками. На «Спартак», актуального победителя БЕТСИТИ Кубка России, можно поставить за 8.00. Учитывая слухи о перестановках в руководстве, уходе главного тренера и непонятную ситуацию с легионерами, для победы москвичам потребуется много удачи.

«Локомотив» за последние восемь лет четырежды выиграл Кубок страны, однако сейчас «железнодорожники» находятся в печальном состоянии. Правление Ральфа Рангника не запомнилось достижениями или кардинальным усилением состава. У красно-зеленых могут возникнуть проблемы не только с легионерами — лидеры клуба вроде Дмитрия Баринова также стремятся покинуть команду летом. Победу «Локомотива» тоже можно взять за 8.00.

Если «Динамо» безболезненно переживет уход Сандро Шварца и Себастьяна Шиманьски, то у них есть все шансы вновь добраться до финала. По слухам, в бой москвичей поведет уже бравший БЕТСИТИ Кубок России с «Локо» Марко Николич, так что котировка 8.00 на бело-голубых кажется разумной.

Последние москвичи среди претендентов на Кубок — ЦСКА. Но армейцы в слишком разобранном состоянии, много неизвестности с легионерами и даже тренерским штабом, так что среди всех околопретендентов красно-синие выглядят наименее убедительно. Но коэффициент на их победу все равно 8.00.

«Сочи» не так успешен в Кубке, но игра в чемпионате заставляет с ним считаться. В первую очередь это заслуга Владимира Федотова — если он останется в клубе и получит точечное усиление, наверняка вклинится в борьбу за первый клубный трофей. Котировка прежняя — 8.00.

Какие шансы у остальных команд?

Среди остальных клубов наилучшие шансы на победу в БЕТСИТИ Кубке России у «Краснодара» — на «быков» можно поставить за 12.0. Однако также много факторов повлияют на котировки — от возвращения/невозвращения легионеров до того, как Сторожук справится с обязанностями главного тренера.

Следом за «Краснодаром» идут «Крылья Советов», «Ахмат» и «Ростов», их шансы на трофей оценили коэффициентом 25.0. На «Нижний Новгород», «Урал» и «Химки» можно поставить за 75.0. Победа новичков РПЛ — «Оренбурга», «Факела» и «Торпедо» — оценивается котировкой 100.

Отдельно стоит упомянуть вылетевшие клубы — «Арсенал», «Рубин» и «Уфа» также могут отпраздновать триумф. На них тоже коэффициент 100.