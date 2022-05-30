Италия и Аргентина разыграют новый трофей. Поможет ли магия Месси победителям Кубка Америки?

Прогнозы и ставки на матч континентальных чемпионов Италия — Аргентина 1 июня 2022 года

Между прочим, «Альбиселеста» может стать двукратным чемпионом.

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Когда состоится и где смотреть матч Италия — Аргентина

Матч между чемпионом Европы-2020 Италией и победителем Кубка Америки-2021 Аргентиной, получивший название «Финалиссима», состоится 1 июня 2022 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru, начало трансляции — в 21.30 мск.

Италия — Аргентина: прогноз и ставка на матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года

Встреча Италии и Аргентины на «Уэмбли» в первый день лета — совершенно новое событие для свежего поколения фанатов футбола. В прошлом веке подобные матчи между победителями Евро и Кубка Америки уже организовывали, и тогда они проходили под флагманским названием Кубок Артемио Франки.

Но идея не прижилась — победителями от континентов стали всего две страны: в 1985-м Франция 2:0 обыграла Уругвай, а в 1993-м Аргентина в серии пенальти одолела по пенальти Данию. После случилась пауза длиною в 29 лет, и теперь противостояниям чемпионов дали вторую жизнь.

Конечно, такое важное событие воспринимается командами и странами абсолютно серьезно, каждый хочет стать обладателем новенького трофея. Поэтому тренеры призвали всех лучших игроков. Даже Лео Месси, который столкнулся с волной негатива за игру в «ПСЖ», поможет своей сборной. Вероятно, поэтому номинальные гости — фавориты.

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает на победу Аргентины коэффициент 2.70, это примерно 36% вероятности исхода. На успех Италии и ничью котировки одинаковые — по 3.00 (32%).

Если итальянские клубы и отошли от традиционного оборонительного стиля, то сборная продолжает играть по лекалам прадедов. «Скуадра адзурра» на групповом этапе отборочного турнира к чемпионату мира играла очень скромно и забила всего 13 мячей, семь из которых влетели в ворота Литвы. Со сборными посильнее итальянцы закрываются и действуют очень осторожно.

Из-за этого от «Финалиссимы» тоже не стоит ждать много голов. Команды будут аккуратны и бдительны, не понесутся вперед даже при наличии очень ярких игроков атаки. Вероятно, все решит один забитый мяч, которого придется ждать очень долго.

Прогноз от «СЭ»: «обе забьют — нет» за 1.73.

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