Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Сборная Эр-Рияда — «ПСЖ»: Роналду сделает все, чтобы затмить Месси в последней встрече

Прогноз и ставка на товарищеский матч Сборная Эр-Рияда — «ПСЖ» 19 января 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лео Месси.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду на презентации в Саудовской Аравии.
Фото Global Look Press
1/2
Легенды не встречались с 2020 года.

19 января в Саудовской Аравии состоится товарищеский матч между Сборной Эр-Рияда и французским «ПСЖ». Встреча, в которой примут участие Криштиану Роналду и Лионель Месси, пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 20.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Сборная Эр-Рияда — «ПСЖ» 19 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» безоговорочным фаворитом встречи. На победу парижан можно поставить за 1.33, это приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.00 (16%), успех сборной Эр-Рияда — за 7.40 (9%).

Считаете, что хозяева дадут бой Месси и Неймару? Вариант 1Х оценен в 3.30.

Если же вам кажется, что хозяева как минимум не уступят крупно, возьмите Ф1(+1.5) за 1.98. Ф2(-1.5) при этом идет за 1.83.

Анхель ди&nbsp;Мария. «Ювентус» — «Монца»: команда Берлускони снова огорчит ди Марию и Паредеса?

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за скромные 1.30. Даже на ТБ 3.5 котировка невысокая — 1.80.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.51, противоположный исход — в 2.46.

Сколько раз в этой встрече забьет «ПСЖ»? На один гол коэффициент — 4.50, на два — 3.30, на три — 3.60.

На то, что европейские гости победят в обоих таймах, котировка — 2.60.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:1 в пользу «ПСЖ» — 8.60;

  • 4:1 — 8.70;

  • 2:0 — 9.30.

Сборная Эр-Рияда — «ПСЖ»: прогноз и анализ товарищеского матча 19 января 2023 года

Предстоящий матч большинство рассматривает исключительно через призму нового раунда противостояния Месси и Роналду. Легенды встретятся впервые с декабря 2020 года: тогда «Ювентус» Криша разобрался с «Барселоной» Лео на групповой стадии Лиги чемпионов со счетом 3:0, а сам португалец оформил дубль. Спустя два года карьера обоих круто поменялась: Месси стал чемпионом мира и ярко выступает за «ПСЖ», а Роналду разругался с «МЮ» и в 37 лет укатил в Саудовскую Аравию на зарплату в 200 млн евро за сезон.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). «Милан» — «Интер»: Жиру и Джеко в Саудовской Аравии заставят забыть про Эль-Класико и трансфер Роналду

С момента подписания контракта с «Аль-Насром» прошли почти три недели, но Криштиану так и не дебютировал за клуб — повлияла трехматчевая дисквалификация от ФА. Несмотря на это, он не просто попал в сборную Эр-Рияда, но и будет ее капитаном. И поведет вперед достаточно известных в Европе игроков, таких как Давид Оспина, Луис Густаво, Талиска и Венсан Абубакар.

«Роналду не понимал — и до сих пор не понимает, — что ему уже не 25 лет. Он просто стал старше, и ему следовало бы понять, что вместо того чтобы быть недовольным тем фактом, что он играет лишь в некоторых матчах, нужно сказать: «Хорошо, мне не 25 лет, я не могу играть в каждом матче, но я помогу молодым игрокам и приму эту ситуацию», — считает Эрик Кантона. Теперь португалец будет продвигать футбол на Востоке, и первый его выход на поле уже станет большим вкладом в развитие — битва против Месси настоящий блокбастер.

Не зря за право посмотреть матч вживую боролись до двух миллионов человек, а билеты были распроданы за пару минут. При этом саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди выложил за вип-проходку 2.2 млн евро — она позволит ему побывать в раздевалках команд, на награждении и встретиться со звездами.

Криштиану Роналду на презентации в Саудовской Аравии. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду на презентации в Саудовской Аравии.
Фото Global Look Press

Для Криша это будет тяжелое испытание, потому что он больше месяца не играл официальные матчи. К тому же он едва знаком с новыми партнерами, многие из которых явно сильно уступают в классе звездам «ПСЖ». С другой стороны, Роналду окажется в любимой роли спасителя и лидера, а капитанская повязка лишь добавит ему уверенности. На гол португальца можно поставить за 1.90.

Месси после победы с Аргентиной на чемпионате мира получил от «ПСЖ» несколько недель отдыха и вернулся только 11 января во встрече с «Анже». Лео был так воодушевлен встречей с партнерами и фанатами, что сразу же забил, а парижане победили — это был 13-й гол нападающего при 14 ассистах в 21 матче за клуб во всех турнирах. Правда, через пару дней даже Месси не помог чемпионам Франции вытащить игру с «Ренном» (0:1). Возможно, мыслями аргентинец был уже в противостоянии с Роналду. На его забитый мяч коэффициент — 1.70.

Можете также рассмотреть другие варианты для ставки на успехи Лео и Криша в предстоящей встрече. Например, на гол Роналду ударом со штрафного котировка — 13.0, с пенальти — 8.00. За 3.60 идет условие «Месси забьет больше Сборной Эр-Рияда», а за 3.30, что Лео отличится, а его звездный конкурент — нет.

Маркус Рэшфорд. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: Рэшфорд и Бруну докажут, что умеют побеждать без ВАР

Прогноз и ставка на матч Сборная Эр-Рияда — «ПСЖ»

«ПСЖ» приехал в Саудовскую Аравию не за результатом, а за продвижением бренда и за десятью миллионами евро — именно столько им заплатят за турне. Безусловно, все звезды, включая Месси, выйдут на поле, но бегать по 90 минут и истощаться в диких ускорениях они не будут, потому что впереди важный отрезок сезона — травмироваться в товарняке будет глупо.

Плюс обычно такие матчи организуются на миротворческой основе — игры проходят дружелюбно, никто никого не стремится разгромить. Тем более это касается богатых арабских команд, чьи владельцы горят желанием доказать, что между ними и европейскими грандами нет пропасти.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.98.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Глава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах
Сбежавший из воинской части вооруженный военнослужащий ликвидирован под Липецком
Болгарию назвали инициатором отключения РФ от SWIFT и заморозки активов ЦБ
Число погибших в результате падения вертолета под Киевом достигло 16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» — «Монца»: команда Берлускони снова огорчит ди Марию и Паредеса?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости