Легенды не встречались с 2020 года.

19 января в Саудовской Аравии состоится товарищеский матч между Сборной Эр-Рияда и французским «ПСЖ». Встреча, в которой примут участие Криштиану Роналду и Лионель Месси, пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 20.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Сборная Эр-Рияда — «ПСЖ» 19 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» безоговорочным фаворитом встречи. На победу парижан можно поставить за 1.33, это приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.00 (16%), успех сборной Эр-Рияда — за 7.40 (9%).

Считаете, что хозяева дадут бой Месси и Неймару? Вариант 1Х оценен в 3.30.

Если же вам кажется, что хозяева как минимум не уступят крупно, возьмите Ф1(+1.5) за 1.98. Ф2(-1.5) при этом идет за 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за скромные 1.30. Даже на ТБ 3.5 котировка невысокая — 1.80.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.51, противоположный исход — в 2.46.

Сколько раз в этой встрече забьет «ПСЖ»? На один гол коэффициент — 4.50, на два — 3.30, на три — 3.60.

На то, что европейские гости победят в обоих таймах, котировка — 2.60.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Сборная Эр-Рияда — «ПСЖ»: прогноз и анализ товарищеского матча 19 января 2023 года

Предстоящий матч большинство рассматривает исключительно через призму нового раунда противостояния Месси и Роналду. Легенды встретятся впервые с декабря 2020 года: тогда «Ювентус» Криша разобрался с «Барселоной» Лео на групповой стадии Лиги чемпионов со счетом 3:0, а сам португалец оформил дубль. Спустя два года карьера обоих круто поменялась: Месси стал чемпионом мира и ярко выступает за «ПСЖ», а Роналду разругался с «МЮ» и в 37 лет укатил в Саудовскую Аравию на зарплату в 200 млн евро за сезон.

С момента подписания контракта с «Аль-Насром» прошли почти три недели, но Криштиану так и не дебютировал за клуб — повлияла трехматчевая дисквалификация от ФА. Несмотря на это, он не просто попал в сборную Эр-Рияда, но и будет ее капитаном. И поведет вперед достаточно известных в Европе игроков, таких как Давид Оспина, Луис Густаво, Талиска и Венсан Абубакар.

«Роналду не понимал — и до сих пор не понимает, — что ему уже не 25 лет. Он просто стал старше, и ему следовало бы понять, что вместо того чтобы быть недовольным тем фактом, что он играет лишь в некоторых матчах, нужно сказать: «Хорошо, мне не 25 лет, я не могу играть в каждом матче, но я помогу молодым игрокам и приму эту ситуацию», — считает Эрик Кантона. Теперь португалец будет продвигать футбол на Востоке, и первый его выход на поле уже станет большим вкладом в развитие — битва против Месси настоящий блокбастер.

Не зря за право посмотреть матч вживую боролись до двух миллионов человек, а билеты были распроданы за пару минут. При этом саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди выложил за вип-проходку 2.2 млн евро — она позволит ему побывать в раздевалках команд, на награждении и встретиться со звездами.

Криштиану Роналду на презентации в Саудовской Аравии. Фото Global Look Press

Для Криша это будет тяжелое испытание, потому что он больше месяца не играл официальные матчи. К тому же он едва знаком с новыми партнерами, многие из которых явно сильно уступают в классе звездам «ПСЖ». С другой стороны, Роналду окажется в любимой роли спасителя и лидера, а капитанская повязка лишь добавит ему уверенности. На гол португальца можно поставить за 1.90.

Месси после победы с Аргентиной на чемпионате мира получил от «ПСЖ» несколько недель отдыха и вернулся только 11 января во встрече с «Анже». Лео был так воодушевлен встречей с партнерами и фанатами, что сразу же забил, а парижане победили — это был 13-й гол нападающего при 14 ассистах в 21 матче за клуб во всех турнирах. Правда, через пару дней даже Месси не помог чемпионам Франции вытащить игру с «Ренном» (0:1). Возможно, мыслями аргентинец был уже в противостоянии с Роналду. На его забитый мяч коэффициент — 1.70.

Можете также рассмотреть другие варианты для ставки на успехи Лео и Криша в предстоящей встрече. Например, на гол Роналду ударом со штрафного котировка — 13.0, с пенальти — 8.00. За 3.60 идет условие «Месси забьет больше Сборной Эр-Рияда», а за 3.30, что Лео отличится, а его звездный конкурент — нет.

Прогноз и ставка на матч Сборная Эр-Рияда — «ПСЖ»

«ПСЖ» приехал в Саудовскую Аравию не за результатом, а за продвижением бренда и за десятью миллионами евро — именно столько им заплатят за турне. Безусловно, все звезды, включая Месси, выйдут на поле, но бегать по 90 минут и истощаться в диких ускорениях они не будут, потому что впереди важный отрезок сезона — травмироваться в товарняке будет глупо.

Плюс обычно такие матчи организуются на миротворческой основе — игры проходят дружелюбно, никто никого не стремится разгромить. Тем более это касается богатых арабских команд, чьи владельцы горят желанием доказать, что между ними и европейскими грандами нет пропасти.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.98.