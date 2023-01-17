«Милан» — «Интер»: Жиру и Джеко в Саудовской Аравии заставят забыть про Эль-Класико и трансфер Роналду
18 января в Саудовской Аравии пройдет Суперкубок Италии, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Матч состоится на Международном стадионе имени Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «нерадзурри» небольшими фаворитами матча: поставить на победу команды Симоне Индзаги в основное время можно с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Успех россонери предложен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.50 (28%).
Также вы можете поставить на триумф одной из команд с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Рынок на то, что трофей заберет «Милан», оценен в 2.03. Это условие на «Интер» доступно за 1.84.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на преимущество черно-синих:
• ничья 1:1 идет за 6.60;
• победа «Интера» 1:0 — за 8.80;
• успех «нерадзурри» 2:1 — за 9.00.
Аналитики рассчитывают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04. Миланские команды действительно нередко играют друг с другом ярко: в семи из последних 10 матчей забивали на двоих минимум три мяча.
Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 1.68, «обе забьют — нет» можно оформить за 2.20.
«Милан» — «Интер»: прогноз и анализ матча Суперкубка Италии 18 января 2023 года
Саудовская Аравия в последние недели насыщена футбольными ивентами: 15 января здесь прошел финал Суперкубка Испании, а до этого еще два полуфинала турнира. Также клуб «Ан-Наср» из города Эр-Рияд недавно подписал одного из лучших игроков в истории Криштиану Роналду. Теперь же в Саудовской Аравии пройдет миланское дерби.
Команда Стефано Пиоли участвует в Суперкубке как чемпион прошлого розыгрыша серии А. Правда, в этом сезоне россонери, хотя и идут вторыми в чемпионате, уже отдалились от гонки за трофей. «Милан» после 18 туров отстал от лидирующего «Наполи» на девять очков. «Интер» идет четвертым, но расстояние между клубами из Милана — лишь одно очко.
Команды встречались в этом сезоне в пятом туре чемпионата Италии. Красно-черные обыграли принципиального соперника со счетом 3:2. «Милан» уверенно выступает в дерби: в последних пяти матчах проиграл лишь однажды и оформил две победы.
Но к предстоящей игре россонери подошли на серии из трех встреч без побед во всех турнирах: в чемпионате сыграли вничью с «Ромой» и «Лечче» (по 2:2), а в Кубке Италии в дополнительное время уступили «Торино» (0:1).
У Пиоли хватает травмированных, что сказывается на результатах команды. Недоступны основной вратарь Майк Меньян, фланговые защитники Фоде Балло-Туре и Алессандро Флоренци, полузащитник Раде Крунич, вингер Анте Ребич и форвард Златан Ибрагимович. При этом в крутой форме находятся нападающие красно-черных Оливье Жиру и Рафаэл Леау: француз оформил в этом сезоне 9+6 по системе «гол+пас» во всех турнирах, португалец — 9+9.
У «Интера» же почти нет травмированных. Против «Милана» не сыграют вратарь Самир Ханданович и форвард Ромелу Лукаку. Но первого заменит не менее классный Андре Онана, а второго — Эдин Джеко. Босниец — второй бомбардир «нерадзурри» в этом сезоне (10 мячей), только Лаутаро Мартинес забил на один мяч больше. Единственная действительно серьезная потеря — полузащитник Марсело Брозович.
Считаете, что у «нерадзурри» больше шансов на успех? Ф2(0) можно взять за 1.82.
Прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года
Обе команды обладают солидным нападением: россонери в среднем по сезону во всех турнирах забивают 1.88 гола за игру, «нерадзурри» — ровно два. Также соперники по дерби ярко выступают друг против друга: в семи из последних 10 встреч пробили тотал больше 2.5 мяча и в шести оформили «обе забьют».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2