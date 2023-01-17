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«Милан» — «Интер»: Жиру и Джеко в Саудовской Аравии заставят забыть про Эль-Класико и трансфер Роналду

Прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Оливье Жиру («Милан»).
Фото Global Look Press
В последнем миланском дерби команды забили на двоих пять мячей.

18 января в Саудовской Аравии пройдет Суперкубок Италии, в котором встретятся «Милан» и «Интер». Матч состоится на Международном стадионе имени Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Италия. Суперкубок.
18 янв, 22:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Милан
Интер

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «нерадзурри» небольшими фаворитами матча: поставить на победу команды Симоне Индзаги в основное время можно с коэффициентом 2.55, вероятность — примерно 39%. Успех россонери предложен с котировкой 2.90 (33%), ничья идет за 3.50 (28%).

Также вы можете поставить на триумф одной из команд с учетом дополнительного времени и серии пенальти. Рынок на то, что трофей заберет «Милан», оценен в 2.03. Это условие на «Интер» доступно за 1.84.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на преимущество черно-синих:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа «Интера» 1:0 — за 8.80;

• успех «нерадзурри» 2:1 — за 9.00.

Аналитики рассчитывают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.04. Миланские команды действительно нередко играют друг с другом ярко: в семи из последних 10 матчей забивали на двоих минимум три мяча.

Рынок на забитые мячи от обеих команд предложен за 1.68, «обе забьют — нет» можно оформить за 2.20.

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«Милан» — «Интер»: прогноз и анализ матча Суперкубка Италии 18 января 2023 года

Саудовская Аравия в последние недели насыщена футбольными ивентами: 15 января здесь прошел финал Суперкубка Испании, а до этого еще два полуфинала турнира. Также клуб «Ан-Наср» из города Эр-Рияд недавно подписал одного из лучших игроков в истории Криштиану Роналду. Теперь же в Саудовской Аравии пройдет миланское дерби.

Команда Стефано Пиоли участвует в Суперкубке как чемпион прошлого розыгрыша серии А. Правда, в этом сезоне россонери, хотя и идут вторыми в чемпионате, уже отдалились от гонки за трофей. «Милан» после 18 туров отстал от лидирующего «Наполи» на девять очков. «Интер» идет четвертым, но расстояние между клубами из Милана — лишь одно очко.

Команды встречались в этом сезоне в пятом туре чемпионата Италии. Красно-черные обыграли принципиального соперника со счетом 3:2. «Милан» уверенно выступает в дерби: в последних пяти матчах проиграл лишь однажды и оформил две победы.

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Но к предстоящей игре россонери подошли на серии из трех встреч без побед во всех турнирах: в чемпионате сыграли вничью с «Ромой» и «Лечче» (по 2:2), а в Кубке Италии в дополнительное время уступили «Торино» (0:1).

У Пиоли хватает травмированных, что сказывается на результатах команды. Недоступны основной вратарь Майк Меньян, фланговые защитники Фоде Балло-Туре и Алессандро Флоренци, полузащитник Раде Крунич, вингер Анте Ребич и форвард Златан Ибрагимович. При этом в крутой форме находятся нападающие красно-черных Оливье Жиру и Рафаэл Леау: француз оформил в этом сезоне 9+6 по системе «гол+пас» во всех турнирах, португалец — 9+9.

У «Интера» же почти нет травмированных. Против «Милана» не сыграют вратарь Самир Ханданович и форвард Ромелу Лукаку. Но первого заменит не менее классный Андре Онана, а второго — Эдин Джеко. Босниец — второй бомбардир «нерадзурри» в этом сезоне (10 мячей), только Лаутаро Мартинес забил на один мяч больше. Единственная действительно серьезная потеря — полузащитник Марсело Брозович.

Считаете, что у «нерадзурри» больше шансов на успех? Ф2(0) можно взять за 1.82.

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Прогноз и ставка на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января 2023 года

Обе команды обладают солидным нападением: россонери в среднем по сезону во всех турнирах забивают 1.88 гола за игру, «нерадзурри» — ровно два. Также соперники по дерби ярко выступают друг против друга: в семи из последних 10 встреч пробили тотал больше 2.5 мяча и в шести оформили «обе забьют».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.00.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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