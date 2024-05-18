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Сегодня, 16:00

«Динамо» может стать чемпионом завтра. Что нужно «Зениту» и «Краснодару», чтобы помешать москвичам

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Гол Фабиана Бульбуэна в ворота «Крыльев Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Турнирная таблица.
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«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 29-го тура (4:1) и вплотную приблизилось к долгожданному золоту. Бело-голубые могут впервые стать чемпионами России уже завтра. Это случится, если «Краснодар» потеряет очки в Сочи, а «Зенит» в Грозном.
Если же кто-то из конкурентов останется в чемпионской гонке до последнего тура, то москвичам хватит даже ничьей в «Краснодаре». «Зенит» не в такой ситуации не спасут две победы, ведь при равенстве очков преимущество по личным встречам будут у команды Марцела Лички (3:2, 1:0).

Сине-бело-голубые доведут чемпионскую серию по шести сезонов, если обыграют «Ахмат» (в гостях) и «Ростов» (дома), а «Краснодар» победит «Динамо».

«Быкам» для исторического трофея тоже нужно набрать шесть очков с «Сочи» (в гостях) и «Динамо» (дома), а также дождаться осечки «Зенита». В таком случае южане завершат чемпионат вровень с бело-голубыми, но будут выше по результатам очного противостояния (матч первого круга они выиграли 3:1).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Дубль Бальбуэны помог «Динамо» одержать победу над «Крыльями Советов»

РПЛ: «Динамо» победило «Крылья», «Локомотив» — «Факел» и другие матчи 29-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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