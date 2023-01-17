«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: Рэшфорд и Бруну докажут, что умеют побеждать без ВАР
18 января в АПЛ состоится перенесенный матч седьмого тура, в котором «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед». Игра состоится в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Джон Брукс. В России встреча транслироваться не будет.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 18 января 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Эрика тен Хага. На победу «МЮ» коэффициент — 1.82, вероятность такого исхода — 55%. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Кристал Пэлас» — за 4.50 (19%).
Вариант «хозяева не проиграют» идет за 2.05. Только не забывайте, что у лондонцев четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.
Эксперты так и не определились, забьют обе команды или нет. На обмен голами котировка — 1.90, как и на противоположный результат.
Пенальти можно взять за 2.90, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.
Неплохое условие «ничья хотя бы в одном тайме» за 1.57.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом преимуществе «МЮ»:
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча 7-го тура АПЛ 18 января 2022 года
В последнем туре команда Эрика тен Хага совершила то, чего от нее мало кто ждал, — после разгрома 3:6 в первом круге взяла реванш у «Манчестер Сити» (2:1). Причем «красные дьяволы» проявили характер и победили, уступая в счете после гола Грилиша. Точными ударами отметились Бруну и Рэшфорд, а для англичанина этот мяч вообще стал восьмым в последних семи матчах во всех турнирах. Очевидно, что прямо сейчас Маркус — самый ценный игрок АПЛ.
Вкус от победы подпортили лишь разговоры о неправомерности забитого «красными дьяволами» первого мяча: Рэшфорд находился в офсайде, но оставил мяч под удар Бруну. Игроки «Сити» указывали, что Маркус активно влиял на эпизод, а значит гол должен быть отменен. Однако главный арбитр посовещался с ВАР и засчитал взятие ворот, позволив хозяевам начать камбэк.
Вместе с тем «МЮ» одержал уже седьмую победу подряд после паузы на чемпионат мира. Манкунианцы пробились в полуфинал Кубка лиги, в 1/16 Кубка Англии и почти нагнали «Сити» в таблице. Между командами всего один балл (39 против 38, вровень с «МЮ» идет «Ньюкасл»), и именно эта троица возглавила погоню за «Арсеналом». Как минимум перспектива попадания в Лигу чемпионов перед тен Хагом и компанией засверкала довольно отчетливо.
У «МЮ» в этом сезоне АПЛ 21 пропущенный мяч (1.16 за игру), но большая часть влетела в сетку в начале розыгрыша. Сейчас оборона манкунианцев напоминает бетонную стену — в семи последних матчах всего два гола в пассиве. А забито 17 — 2.42 за 90 минут. На то, что «красные дьяволы» оформят два и более мяча в ворота «Кристал Пэлас», котировка — 1.88. На ИТБ2 (2.5) — 3.80.
Пара голов от гостей — вполне вероятный исход. «Кристал Пэлас» на неделе проиграл «Челси» (0:1) и потерпел третье поражение подряд (четвертое в пяти матчах). Суммарно «Фулхэм», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Челси» забили 10 мячей — это как раз 2.5 за матч.
Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» наряду с «Арсеналом» показывает в середине зимы самый привлекательный футбол и лучшие результаты в АПЛ: манкунианцы набрали 15 очков из 15, лондонцы — 13 из 13. У «Кристал Пэлас» всего четыре очка в активе на этом отрезке и разница мячей 2:9. Очевидно, что команда Патрика Виейра находится в довольно глубоком кризисе. Это абсолютно ясно, особенно после поражения от худшего клуба лиги — «Саутгемптона».
В предстоящем матче все очевидно: если «МЮ» оказался по зубам грозный «Сити», то и лондонцы должны прийтись по вкусу. Даже несмотря на последние неудачи на «Селхерст Парк» — «МЮ» не выигрывает там с 2020 года.
Впрочем, манкунианцы под руководством тен Хага уже обыгрывали лондонцев — произошло это во время предсезонного турне (3:1).
Рекомендуемая ставка: победа «МЮ» за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2