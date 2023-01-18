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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Холанн и Кейн выяснят, кто лучший нападающий АПЛ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press
Нападающие забивают больше всех в чемпионате Англии.

19 января в отложенном матче седьмого тура АПЛ встретятся топ-клубы — идущий вторым «Манчестер Сити» и занимающий пятую строчку «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Этихад», арбитр Саймон Хупер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России игры чемпионата Англии не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
19 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Тоттенхэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Успех «шпор» предложен с котировкой 7.90 (12%) — это наименее реальный итог встречи. Даже ничья идет за меньшие 5.70 (17%).

Эксперты сильно сомневаются даже в том, что лондонцы не уступят в предстоящем матче: этот рынок доступен за серьезные 3.20. При этом «Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити» в двух последних матчах АПЛ — 3:2 и 1:0.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают весомое превосходство хозяев:

• победа «горожан» 2:0 идет за 7.20;

• успех 2:1 — за 8.10;

• выигрыш 1:0 — за 8.50.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55. Команды действительно много забивают в этом сезоне: «горожане» за 18 игр отличились больше всех в АПЛ (46 мячей), «шпоры» — третьи по количеству голов (37) в этом розыгрыше премьер-лиги.

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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 19 января 2023 года

Команда Гвардиолы долгое время шла вплотную с лидирующим «Арсеналом», но результаты последних матчей откинули ее на восемь очков. В пяти прошедших турах «Ман Сити» оформил лишь две победы и дважды проиграл. Причем «горожане» теряли очки с не самыми сильными оппонентами: влетели «Брентфорду» (1:2) и скатали ничью с «Эвертоном» (1:1). Также они уступили «МЮ» (1:2).

«Тоттенхэм» тоже выступает нестабильно: в девяти последних турах команда Антонио Конте добыла лишь три победы, при этом пока «шпоры» остаются пятыми в АПЛ. В этом сезоне они тяжело набирают очки в матчах с топ-клубами: дважды проиграли «Арсеналу», уступили «МЮ», «Ливерпулю» и «Ньюкаслу». Только с «Челси» удержали ничью (2:2).

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Обе команды показывают высокую результативность: «горожане» в АПЛ отличаются в среднем 2.55 раза за игру, «шпоры» — 1.95. За «Ман Сити» выступает лучший бомбардир чемпионата Эрлинг Холанн (21 гол), за «Тоттенхэм» — второй снайпер лиги Харри Кейн (15 мячей).

Считаете, что в предстоящей встрече отличатся обе команды? Этот рынок доступен с коэффициентом 1.78.

Также «Тоттенхэм» много пропускает: в среднем 1.42 гола за игру. «Ман Сити» выступает надежнее — получает в свои ворота в среднем один мяч за матч. При этом в восьми из последних девяти игр АПЛ «шпоры» пропускали минимум два гола. «Горожане» тоже редко играют на ноль: за 18 туров лишь в семи сохранили ворота в неприкосновенности.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года

Команды в этом сезоне выступают результативно: как много забивают, так и немало пропускают. Из 19 игр «Тоттенхэма» в этом сезоне АПЛ в 11 зашел рынок «обе забьют», у «Ман Сити» — в 10 из 18 матчей. Особенно эта тенденция усилилась в недавнее время: «горожане» забивали и пропускали сами в шести из последних х восьми встреч, «шпоры» — в пяти из восьми.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» — за 1.78.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
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 - : -
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