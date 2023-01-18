«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: Холанн и Кейн выяснят, кто лучший нападающий АПЛ
19 января в отложенном матче седьмого тура АПЛ встретятся топ-клубы — идущий вторым «Манчестер Сити» и занимающий пятую строчку «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Этихад», арбитр Саймон Хупер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России игры чемпионата Англии не транслируют.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Успех «шпор» предложен с котировкой 7.90 (12%) — это наименее реальный итог встречи. Даже ничья идет за меньшие 5.70 (17%).
Эксперты сильно сомневаются даже в том, что лондонцы не уступят в предстоящем матче: этот рынок доступен за серьезные 3.20. При этом «Тоттенхэм» обыграл «Ман Сити» в двух последних матчах АПЛ — 3:2 и 1:0.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают весомое превосходство хозяев:
• победа «горожан» 2:0 идет за 7.20;
• успех 2:1 — за 8.10;
• выигрыш 1:0 — за 8.50.
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.55. Команды действительно много забивают в этом сезоне: «горожане» за 18 игр отличились больше всех в АПЛ (46 мячей), «шпоры» — третьи по количеству голов (37) в этом розыгрыше премьер-лиги.
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча АПЛ 19 января 2023 года
Команда Гвардиолы долгое время шла вплотную с лидирующим «Арсеналом», но результаты последних матчей откинули ее на восемь очков. В пяти прошедших турах «Ман Сити» оформил лишь две победы и дважды проиграл. Причем «горожане» теряли очки с не самыми сильными оппонентами: влетели «Брентфорду» (1:2) и скатали ничью с «Эвертоном» (1:1). Также они уступили «МЮ» (1:2).
«Тоттенхэм» тоже выступает нестабильно: в девяти последних турах команда Антонио Конте добыла лишь три победы, при этом пока «шпоры» остаются пятыми в АПЛ. В этом сезоне они тяжело набирают очки в матчах с топ-клубами: дважды проиграли «Арсеналу», уступили «МЮ», «Ливерпулю» и «Ньюкаслу». Только с «Челси» удержали ничью (2:2).
Обе команды показывают высокую результативность: «горожане» в АПЛ отличаются в среднем 2.55 раза за игру, «шпоры» — 1.95. За «Ман Сити» выступает лучший бомбардир чемпионата Эрлинг Холанн (21 гол), за «Тоттенхэм» — второй снайпер лиги Харри Кейн (15 мячей).
Считаете, что в предстоящей встрече отличатся обе команды? Этот рынок доступен с коэффициентом 1.78.
Также «Тоттенхэм» много пропускает: в среднем 1.42 гола за игру. «Ман Сити» выступает надежнее — получает в свои ворота в среднем один мяч за матч. При этом в восьми из последних девяти игр АПЛ «шпоры» пропускали минимум два гола. «Горожане» тоже редко играют на ноль: за 18 туров лишь в семи сохранили ворота в неприкосновенности.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года
Команды в этом сезоне выступают результативно: как много забивают, так и немало пропускают. Из 19 игр «Тоттенхэма» в этом сезоне АПЛ в 11 зашел рынок «обе забьют», у «Ман Сити» — в 10 из 18 матчей. Особенно эта тенденция усилилась в недавнее время: «горожане» забивали и пропускали сами в шести из последних х восьми встреч, «шпоры» — в пяти из восьми.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» — за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2