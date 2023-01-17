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«Ювентус» — «Монца»: команда Берлускони снова огорчит ди Марию и Паредеса?

Прогноз и ставка на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Монца» 19 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Анхель ди Мария.
Фото Global Look Press
«Брианцоли» уже побеждали «бьянконери» в этом сезоне.

19 января «Ювентус» постарается выйти в четвертьфинал Кубка Италии. В матче 1/8 финала туринцы сразятся с «Монцей». Встреча состоится на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Монца

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Монца» 19 января 2022 года

«Ювентус» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить за 1.50, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.40 (23%), успех «Монцы» — за 7.10 (10%).

Проход хозяев в следующий раунд турнира доступен за 1.26, гостей — за 4.10.

Команды встречались в сентябре прошлого года, и тогда «Монца» одержала верх со счетом 1:0. На то, что команда Джованни Строппы не уступит в основное время, котировка — 2.70.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.02.

«Монца» обменялась голами с соперниками в трех последних матчах: вариант «обе забьют» идет за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.81.

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До встречи с «Наполи» «Ювентус» не пропускал в восьми матчах серии А подряд. Если считаете, что «Монца» не забьет, возьмите такое условие за 2.13.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • победа «Ювентуса» 1:0 — за 6.30;

  • успех 2:0 — за 6.50;

  • ничья 1:1 доступна за 7.80.

«Ювентус» — «Монца»: прогноз и анализ матча 1/8 Кубка Италии 19 января 2022 года

«Ювентус» неплохо смотрелся в конце 2022 года, но в начале нового у команды Массимилиано Аллегри начались проблемы. Сначала она с трудом только в добавленное время переиграла худший коллектив серии А «Кремонезе» (1:0), а затем с таким же счетом после гола на 86-й минуте расправилась с «Удинезе». Апофеозом стало разгромное поражение от «Наполи» (1:5). Бьянконери впервые за 30 лет пропустили пять мячей в матче серии А.

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Туринцы проиграли в чемпионате всего в третий раз в этом сезоне, но эта неудача стала стратегически самой неприятной: потенциальные минус четыре балла от команды Спаллетти превратились в 10. Отыграть такое отставание за оставшуюся половину сезона реально, но тяжело.

Сейчас же у «Ювентуса» есть возможность отвлечься и перевести дух в Кубке Италии. С одной стороны, соперник — «Монца» — идеально подходит для возвращения уверенности. С другой, она уже обыгрывала туринцев в этом сезоне: в первом круге серии А команда Берлускони победила 1:0. Также недавно она сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) и «Интером» (2:2).

«Брианцоли» идут в таблице 13-ми, но играют искрометно: забили уже 22 мяча (для сравнения, у атакующего «Торино» — 18 голов, а у «Ромы» — 23), а пропустили — 27 (больше только у шести команд). «Ювентус» же, если не брать провал с «Наполи», хорош в обороне (12 мячей в пассиве), но в последних играх сдал в атаке — всего три результативных наступления в трех встречах. На то, что бьянконери не отличатся в ближайшей игре больше одного раза, котировка — 2.10. ИТБ1 (1.5) идет за 1.74.

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Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Монца»

«Ювентус» в большинстве матчей этого сезона придерживается уникального итальянского оборонительного стиля и побеждает некрупно: только шесть встреч из 18 в серии А завершились в его пользу с разницей в два и более гола. «Монца» же играет дерзко и много создает, но и соперникам позволяет достаточно. Тем не менее, несмотря на гостевой характер встречи, команда Джованни Строппы вряд ли проиграет крупно — у нее уже есть положительный опыт матчей против грандов в этом году.

Рекомендуемая ставка: победа «Монцы» с форой (+1) за 2.06 (в случае минимального поражения гостей по ставке случится возврат).

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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4.03 16:30
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