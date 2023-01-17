«Ювентус» — «Монца»: команда Берлускони снова огорчит ди Марию и Паредеса?
19 января «Ювентус» постарается выйти в четвертьфинал Кубка Италии. В матче 1/8 финала туринцы сразятся с «Монцей». Встреча состоится на «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Монца» 19 января 2022 года
«Ювентус» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить за 1.50, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья предложена за 4.40 (23%), успех «Монцы» — за 7.10 (10%).
Проход хозяев в следующий раунд турнира доступен за 1.26, гостей — за 4.10.
Команды встречались в сентябре прошлого года, и тогда «Монца» одержала верх со счетом 1:0. На то, что команда Джованни Строппы не уступит в основное время, котировка — 2.70.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.02.
«Монца» обменялась голами с соперниками в трех последних матчах: вариант «обе забьют» идет за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.81.
До встречи с «Наполи» «Ювентус» не пропускал в восьми матчах серии А подряд. Если считаете, что «Монца» не забьет, возьмите такое условие за 2.13.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Ювентус» — «Монца»: прогноз и анализ матча 1/8 Кубка Италии 19 января 2022 года
«Ювентус» неплохо смотрелся в конце 2022 года, но в начале нового у команды Массимилиано Аллегри начались проблемы. Сначала она с трудом только в добавленное время переиграла худший коллектив серии А «Кремонезе» (1:0), а затем с таким же счетом после гола на 86-й минуте расправилась с «Удинезе». Апофеозом стало разгромное поражение от «Наполи» (1:5). Бьянконери впервые за 30 лет пропустили пять мячей в матче серии А.
Туринцы проиграли в чемпионате всего в третий раз в этом сезоне, но эта неудача стала стратегически самой неприятной: потенциальные минус четыре балла от команды Спаллетти превратились в 10. Отыграть такое отставание за оставшуюся половину сезона реально, но тяжело.
Сейчас же у «Ювентуса» есть возможность отвлечься и перевести дух в Кубке Италии. С одной стороны, соперник — «Монца» — идеально подходит для возвращения уверенности. С другой, она уже обыгрывала туринцев в этом сезоне: в первом круге серии А команда Берлускони победила 1:0. Также недавно она сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) и «Интером» (2:2).
«Брианцоли» идут в таблице 13-ми, но играют искрометно: забили уже 22 мяча (для сравнения, у атакующего «Торино» — 18 голов, а у «Ромы» — 23), а пропустили — 27 (больше только у шести команд). «Ювентус» же, если не брать провал с «Наполи», хорош в обороне (12 мячей в пассиве), но в последних играх сдал в атаке — всего три результативных наступления в трех встречах. На то, что бьянконери не отличатся в ближайшей игре больше одного раза, котировка — 2.10. ИТБ1 (1.5) идет за 1.74.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Монца»
«Ювентус» в большинстве матчей этого сезона придерживается уникального итальянского оборонительного стиля и побеждает некрупно: только шесть встреч из 18 в серии А завершились в его пользу с разницей в два и более гола. «Монца» же играет дерзко и много создает, но и соперникам позволяет достаточно. Тем не менее, несмотря на гостевой характер встречи, команда Джованни Строппы вряд ли проиграет крупно — у нее уже есть положительный опыт матчей против грандов в этом году.
Рекомендуемая ставка: победа «Монцы» с форой (+1) за 2.06 (в случае минимального поражения гостей по ставке случится возврат).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2