Но по традиции чемпион пропустит.

3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Зенит» и «КАМАЗ». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начнется игра в 20.15, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России 3 марта 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Зенит». На команду Семака можно поставить за 1.14 — это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.90 (12%), а победа «КАМАЗа» есть в линии за 23.0 (5%).

Ф1(-1.5) идет за 1.37, а Ф2(+1.5) — за 3.10.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.25. ТМ 2.5 можно взять за 1.65.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 3.00. Обратный результат есть за 1.39.

«Зенит» — «КАМАЗ»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 3 марта 2022 года

Команды не встречались между собой 19 лет. С тех пор в обоих клубах многое изменилось, но и в 2003 году «Зенит» был значительно сильнее клуба из Набережных Челнов. В том сезоне коллективы встретились в 1/16 Кубка России. Стадия турнира состояла из двух матчей — в обоих победил «Зенит» с общим счетом 8:2. В домашней игре команда забила сразу шесть.

Поставим на то, что «Зенит» победит, а голов в игре будет больше двух. Этот исход можно найти за 1.56. В своих двух последних играх дома команда Семака отправила по два мяча в ворота соперников — то были «Бетис» и «Рубин».

Теперь к ним едет команда со дна таблицы ФНЛ, поэтому можно смело рассчитывать на больше количество голов. Тем более что атакующие новички команды — Альберто и Сергеев — отлично вписались в коллектив и уже успели забить свои дебютные голы.

Также поставим на то, что «Зенит» пропустит, как это было и в двух предыдущих встречах дома. Эту ставку можно найти в линии за 2.70.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «КАМАЗ»

«Зенит» показывает в начале этого сезона результативный и яркий футбол, забивая в последних матчах больше одного мяча. «КАМАЗу» клуб Сергея Семака должен забить много. А Иван Сергеев и Юри Альберто помогут в этом. Ставим на победу «Зенита» и тотал голов больше 2.5 за 1.56.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.56.