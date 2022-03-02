«Зенит» — «КАМАЗ»: Сергеев и Альберто устроят голевое шоу в БЕТСИТИ Кубке России
3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Зенит» и «КАМАЗ». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начнется игра в 20.15, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России 3 марта 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Зенит». На команду Семака можно поставить за 1.14 — это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.90 (12%), а победа «КАМАЗа» есть в линии за 23.0 (5%).
Ф1(-1.5) идет за 1.37, а Ф2(+1.5) — за 3.10.
Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.25. ТМ 2.5 можно взять за 1.65.
Исход «обе забьют» предлагают взять за 3.00. Обратный результат есть за 1.39.
«Зенит» — «КАМАЗ»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 3 марта 2022 года
Команды не встречались между собой 19 лет. С тех пор в обоих клубах многое изменилось, но и в 2003 году «Зенит» был значительно сильнее клуба из Набережных Челнов. В том сезоне коллективы встретились в 1/16 Кубка России. Стадия турнира состояла из двух матчей — в обоих победил «Зенит» с общим счетом 8:2. В домашней игре команда забила сразу шесть.
Поставим на то, что «Зенит» победит, а голов в игре будет больше двух. Этот исход можно найти за 1.56. В своих двух последних играх дома команда Семака отправила по два мяча в ворота соперников — то были «Бетис» и «Рубин».
Теперь к ним едет команда со дна таблицы ФНЛ, поэтому можно смело рассчитывать на больше количество голов. Тем более что атакующие новички команды — Альберто и Сергеев — отлично вписались в коллектив и уже успели забить свои дебютные голы.
Также поставим на то, что «Зенит» пропустит, как это было и в двух предыдущих встречах дома. Эту ставку можно найти в линии за 2.70.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «КАМАЗ»
«Зенит» показывает в начале этого сезона результативный и яркий футбол, забивая в последних матчах больше одного мяча. «КАМАЗу» клуб Сергея Семака должен забить много. А Иван Сергеев и Юри Альберто помогут в этом. Ставим на победу «Зенита» и тотал голов больше 2.5 за 1.56.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.56.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7