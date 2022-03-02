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Сегодня, 18:15

«Зенит» — «КАМАЗ»: Сергеев и Альберто устроят голевое шоу в БЕТСИТИ Кубке России

Прогнозы на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России по футболу «Зенит» — «КАМАЗ» 3 марта
Матвей Леонов
Иван Сергеев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Но по традиции чемпион пропустит.

3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Зенит» и «КАМАЗ». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начнется игра в 20.15, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
КАМАЗ
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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России 3 марта 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Зенит». На команду Семака можно поставить за 1.14 — это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.90 (12%), а победа «КАМАЗа» есть в линии за 23.0 (5%).

Ф1(-1.5) идет за 1.37, а Ф2(+1.5) за 3.10.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 2.25. ТМ 2.5 можно взять за 1.65.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 3.00. Обратный результат есть за 1.39.

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«Зенит» — «КАМАЗ»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 3 марта 2022 года

Команды не встречались между собой 19 лет. С тех пор в обоих клубах многое изменилось, но и в 2003 году «Зенит» был значительно сильнее клуба из Набережных Челнов. В том сезоне коллективы встретились в 1/16 Кубка России. Стадия турнира состояла из двух матчей — в обоих победил «Зенит» с общим счетом 8:2. В домашней игре команда забила сразу шесть.

Поставим на то, что «Зенит» победит, а голов в игре будет больше двух. Этот исход можно найти за 1.56. В своих двух последних играх дома команда Семака отправила по два мяча в ворота соперников — то были «Бетис» и «Рубин».

Теперь к ним едет команда со дна таблицы ФНЛ, поэтому можно смело рассчитывать на больше количество голов. Тем более что атакующие новички команды — Альберто и Сергеев — отлично вписались в коллектив и уже успели забить свои дебютные голы.

Также поставим на то, что «Зенит» пропустит, как это было и в двух предыдущих встречах дома. Эту ставку можно найти в линии за 2.70.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «КАМАЗ»

«Зенит» показывает в начале этого сезона результативный и яркий футбол, забивая в последних матчах больше одного мяча. «КАМАЗу» клуб Сергея Семака должен забить много. А Иван Сергеев и Юри Альберто помогут в этом. Ставим на победу «Зенита» и тотал голов больше 2.5 за 1.56.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.56.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК КАМАЗ
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«Рубин» — «Ротор»: Лисакович в одиночку вынесет аутсайдера ФНЛ из БЕТСИТИ Кубка России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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