Розыгрыш 3 000 000 Р: участвуй во всероссийском конкурсе прогнозов БЕТСИТИ

Достаточно делать прогнозы на матчи плей-офф БЕТСИТИ Кубка России.

Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила «Игру миллионов» — всероссийский конкурс прогнозов на матчи плей-офф БЕТСИТИ Кубка России.

Предсказывай результаты матчей, набирай баллы за успешные прогнозы и выигрывай до 100 тысяч рублей фрибетами на каждом этапе турнира.

Главный приз — 1 миллион рублей фрибетами. Он достанется лучшему прогнозисту по итогам всего конкурса.

На каждой стадии БЕТСИТИ Кубка России среди всех участников случайным образом будет разыграна футболка с автографами игроков.

Для участия в розыгрыше призов перейди на страницу акции, ознакомься с подробными правилами и выполни простые условия:

· укажи свой номер телефона на странице акции;

· введи код из СМС для верификации;

· нажми на кнопку «Сделать прогноз» и выбери три исхода в каждом матче;

· действующие игроки участвуют в конкурсе при выполнении всех вышеуказанных условий;

· для новых игроков: зарегистрируйся на сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ.

Успей сделать свой прогноз — плей-офф стартует уже 1 марта. Программу 1/8 финала откроет встреча «Динамо» — «Нижний Новгород».

С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции