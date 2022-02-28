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Сегодня, 15:00

Розыгрыш 3 000 000 Р: участвуй во всероссийском конкурсе прогнозов БЕТСИТИ

БЕТСИТИ запустила всероссийский конкурс прогнозов на матчи плей-офф Кубка России
Отдел футбола «СЭ»
БЕТСИТИ запустила всероссийский конкурс прогнозов на матчи плей-офф Кубка России.
Фото БЕТСИТИ
Достаточно делать прогнозы на матчи плей-офф БЕТСИТИ Кубка России.

Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила «Игру миллионов» — всероссийский конкурс прогнозов на матчи плей-офф БЕТСИТИ Кубка России.

Предсказывай результаты матчей, набирай баллы за успешные прогнозы и выигрывай до 100 тысяч рублей фрибетами на каждом этапе турнира.

Главный приз — 1 миллион рублей фрибетами. Он достанется лучшему прогнозисту по итогам всего конкурса.

На каждой стадии БЕТСИТИ Кубка России среди всех участников случайным образом будет разыграна футболка с автографами игроков.

Для участия в розыгрыше призов перейди на страницу акции, ознакомься с подробными правилами и выполни простые условия:

· укажи свой номер телефона на странице акции;

· введи код из СМС для верификации;

· нажми на кнопку «Сделать прогноз» и выбери три исхода в каждом матче;

· действующие игроки участвуют в конкурсе при выполнении всех вышеуказанных условий;

· для новых игроков: зарегистрируйся на сайте или в мобильном приложении БЕТСИТИ.

Успей сделать свой прогноз — плей-офф стартует уже 1 марта. Программу 1/8 финала откроет встреча «Динамо» — «Нижний Новгород».

С условиями и правилами акции можно ознакомиться на странице акции

Футбол
Бетсити Кубок России
Прогнозы на спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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