У ростовчан последняя домашняя игра сезона.

14 мая 2022 года в 29-м туре РПЛ «Ростов» на «Ростов Арене» примет «Химки». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 16.25 мск. Команды занимают в турнирной таблице 10-е и 12-е места соответственно.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Химки» 14 мая 2022 года

Партнер «Ростова» букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Коэффициент на победу команды Валерия Карпина — 2.17, это примерно 46% вероятности. На успех «Химок» можно поставить за 3.70 (24%), котировка на ничью — 3.30 (30%).

Ростовчане пробили тотал больше 2.5 мяча в шести матчах из последних десяти, команда Юрана делала это четырежды. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.75.

У «Ростова» вариант «обе забьют» зашел семь раз в десяти играх, у «Химок» чуть реже — пять раз. Котировка на обмен голами — 1.94.

На то, что «Химки» не проиграют, можно поставить за 1.74.

«Ростов» — «Химки»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 мая 2022 года

В апреле Валерий Карпин был признан лучшим тренером месяца, и на это были причины: «Ростов» набрал 12 очков в шести встречах, разгромил «Локомотив» и победил «Спартак». Разница забитых и пропущенных 12-8.

Но сразу после получения награды у желто-синих что-то сломалось. Южное дерби с «Краснодаром» на выезде ростовчане проиграли 1:2. Правда, поводов для тревоги было не так много — команда Карпина переиграла «быков» по всем статьям, кроме счета — один только xG у «Ростова» был выше в два с половиной раза (0.75 против 1.98), ударов больше и владение выше. А вот матч с «Уфой» на выезде точно не порадовал болельщиков и тренера.

Возможно, сказался тяжелый путь до Уфы (ростовчане добирались с двумя пересадками). А может, тот факт, что «Ростову» уже ничего не угрожает — место в РПЛ гарантировано. Так или иначе, с командой Гамида Агаларова случились 0:0, и Валерий Карпин должен сделать выводы. Также «Ростову» не помешало бы подумать над реализацией пенальти — за последние шесть туров ростовчане ударили с точки пять раз, но забили всего трижды. Котировка на пенальти в игре — 2.35.

«Химки» выступали в апреле даже лучше «Ростова». На счету парней Юрана за месяц победы над «Локомотивом», «Рубином», ЦСКА и «Крыльями Советов» и две ничьи — с «Уфой» и «Нижним Новгородом». Серия без поражений у химчан длилась восемь матчей, но она прервалась выездом в Санкт-Петербург. «Зенит» совсем не ленился, как часто это у него бывает после чемпионства, и разбомбил подмосковную команду девятью ударами в створ. Удивительно, что при этом забил только Иван Сергеев — «Химки» в итоге проиграли 0:1.

Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Химки»

Неудача в Санкт-Петербурге не должна обманывать. Серия без поражений была слишком внушительной, чтобы 0:1 от чемпиона сразу превратили «Химки» в аутсайдера. Это все еще команда, которая недавно затаптывала лидеров. «Ростов» же минувший тур провел уныло. Мотивация у ростовчан одна — последний домашний матч сезона, но не факт что она принесет победу.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.74.