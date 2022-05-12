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«Ростов» — «Химки»: Карпин подтвердит звание лучшего тренера?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — «Химки» 14 мая 2022 года
Артем Белинин
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Али Соу исполняет пенальти в ворота «Спартака».
Фото ФК «Ростов»
У ростовчан последняя домашняя игра сезона.

14 мая 2022 года в 29-м туре РПЛ «Ростов» на «Ростов Арене» примет «Химки». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 16.25 мск. Команды занимают в турнирной таблице 10-е и 12-е места соответственно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
14 мая, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Химки» 14 мая 2022 года

Партнер «Ростова» букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Коэффициент на победу команды Валерия Карпина — 2.17, это примерно 46% вероятности. На успех «Химок» можно поставить за 3.70 (24%), котировка на ничью — 3.30 (30%).

Ростовчане пробили тотал больше 2.5 мяча в шести матчах из последних десяти, команда Юрана делала это четырежды. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.75.

У «Ростова» вариант «обе забьют» зашел семь раз в десяти играх, у «Химок» чуть реже — пять раз. Котировка на обмен голами — 1.94.

На то, что «Химки» не проиграют, можно поставить за 1.74.

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«Ростов» — «Химки»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 мая 2022 года

В апреле Валерий Карпин был признан лучшим тренером месяца, и на это были причины: «Ростов» набрал 12 очков в шести встречах, разгромил «Локомотив» и победил «Спартак». Разница забитых и пропущенных 12-8.

Но сразу после получения награды у желто-синих что-то сломалось. Южное дерби с «Краснодаром» на выезде ростовчане проиграли 1:2. Правда, поводов для тревоги было не так много — команда Карпина переиграла «быков» по всем статьям, кроме счета — один только xG у «Ростова» был выше в два с половиной раза (0.75 против 1.98), ударов больше и владение выше. А вот матч с «Уфой» на выезде точно не порадовал болельщиков и тренера.

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Возможно, сказался тяжелый путь до Уфы (ростовчане добирались с двумя пересадками). А может, тот факт, что «Ростову» уже ничего не угрожает — место в РПЛ гарантировано. Так или иначе, с командой Гамида Агаларова случились 0:0, и Валерий Карпин должен сделать выводы. Также «Ростову» не помешало бы подумать над реализацией пенальти — за последние шесть туров ростовчане ударили с точки пять раз, но забили всего трижды. Котировка на пенальти в игре — 2.35.

«Химки» выступали в апреле даже лучше «Ростова». На счету парней Юрана за месяц победы над «Локомотивом», «Рубином», ЦСКА и «Крыльями Советов» и две ничьи — с «Уфой» и «Нижним Новгородом». Серия без поражений у химчан длилась восемь матчей, но она прервалась выездом в Санкт-Петербург. «Зенит» совсем не ленился, как часто это у него бывает после чемпионства, и разбомбил подмосковную команду девятью ударами в створ. Удивительно, что при этом забил только Иван Сергеев — «Химки» в итоге проиграли 0:1.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Химки»

Неудача в Санкт-Петербурге не должна обманывать. Серия без поражений была слишком внушительной, чтобы 0:1 от чемпиона сразу превратили «Химки» в аутсайдера. Это все еще команда, которая недавно затаптывала лидеров. «Ростов» же минувший тур провел уныло. Мотивация у ростовчан одна — последний домашний матч сезона, но не факт что она принесет победу.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.74.

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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
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Дмитрий Полоз

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