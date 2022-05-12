«Ростов» — «Химки»: Карпин подтвердит звание лучшего тренера?
14 мая 2022 года в 29-м туре РПЛ «Ростов» на «Ростов Арене» примет «Химки». Игра начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 16.25 мск. Команды занимают в турнирной таблице 10-е и 12-е места соответственно.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Химки» 14 мая 2022 года
Партнер «Ростова» букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Коэффициент на победу команды Валерия Карпина — 2.17, это примерно 46% вероятности. На успех «Химок» можно поставить за 3.70 (24%), котировка на ничью — 3.30 (30%).
Ростовчане пробили тотал больше 2.5 мяча в шести матчах из последних десяти, команда Юрана делала это четырежды. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.75.
У «Ростова» вариант «обе забьют» зашел семь раз в десяти играх, у «Химок» чуть реже — пять раз. Котировка на обмен голами — 1.94.
На то, что «Химки» не проиграют, можно поставить за 1.74.
«Ростов» — «Химки»: прогноз и анализ матча РПЛ 14 мая 2022 года
В апреле Валерий Карпин был признан лучшим тренером месяца, и на это были причины: «Ростов» набрал 12 очков в шести встречах, разгромил «Локомотив» и победил «Спартак». Разница забитых и пропущенных 12-8.
Но сразу после получения награды у желто-синих что-то сломалось. Южное дерби с «Краснодаром» на выезде ростовчане проиграли 1:2. Правда, поводов для тревоги было не так много — команда Карпина переиграла «быков» по всем статьям, кроме счета — один только xG у «Ростова» был выше в два с половиной раза (0.75 против 1.98), ударов больше и владение выше. А вот матч с «Уфой» на выезде точно не порадовал болельщиков и тренера.
Возможно, сказался тяжелый путь до Уфы (ростовчане добирались с двумя пересадками). А может, тот факт, что «Ростову» уже ничего не угрожает — место в РПЛ гарантировано. Так или иначе, с командой Гамида Агаларова случились 0:0, и Валерий Карпин должен сделать выводы. Также «Ростову» не помешало бы подумать над реализацией пенальти — за последние шесть туров ростовчане ударили с точки пять раз, но забили всего трижды. Котировка на пенальти в игре — 2.35.
«Химки» выступали в апреле даже лучше «Ростова». На счету парней Юрана за месяц победы над «Локомотивом», «Рубином», ЦСКА и «Крыльями Советов» и две ничьи — с «Уфой» и «Нижним Новгородом». Серия без поражений у химчан длилась восемь матчей, но она прервалась выездом в Санкт-Петербург. «Зенит» совсем не ленился, как часто это у него бывает после чемпионства, и разбомбил подмосковную команду девятью ударами в створ. Удивительно, что при этом забил только Иван Сергеев — «Химки» в итоге проиграли 0:1.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Химки»
Неудача в Санкт-Петербурге не должна обманывать. Серия без поражений была слишком внушительной, чтобы 0:1 от чемпиона сразу превратили «Химки» в аутсайдера. Это все еще команда, которая недавно затаптывала лидеров. «Ростов» же минувший тур провел уныло. Мотивация у ростовчан одна — последний домашний матч сезона, но не факт что она принесет победу.
Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0