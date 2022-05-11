Чемпионат мира по хоккею-2022: кто фаворит турнира без сборной России?
С 13 по 29 мая в финских Хельсинки и Тампере пройдет 85-й чемпионат мира по хоккею. Финляндия принимает турнир уже в девятый раз, но в 2022-м он впервые в истории состоится без участия сборной России.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выиграть чемпионат мира.
Главные претенденты на победу в 2022 году
На последних десяти турнирах правили четыре команды: Финляндия, Россия, Канада и Швеция. Эти же сборные, кроме отстраненного коллектива Алексея Жамнова, возглавили список претендентов на победу.
Главным фаворитом турнира аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев. Коэффициент на победу Финляндии — 3.00. Финны играли в финалах двух последних чемпионатов: в 2019 году одолели в решающем матче Канаду 3:1, а в 2021-м уступили ей же 2:3 в овертайме. В 2020-м турнир не проводили из-за пандемии.
В составе Суоми могли выступить два представителя КХЛ, но Миро Аалтонен и Нико Оямяки по собственной инициативе расторгли контракты с подольским «Витязем». Нападающие стали чемпионами пекинской Олимпиады, но после Игр не вернулись в Россию.
Также отличные шансы на успех у сборной Швеции. Котировка на победу «Тре крунур» — 4.00. До последних финалов между финнами и канадцами именно шведы выиграли два чемпионата мира подряд — в 2018-м и 2017-м. Всего на счету шведов 11 побед.
В составе шведов тоже выступал игрок из КХЛ, который покинул лигу, — защитник минского «Динамо» Антон Линдхольм. А вот вратарь Оскар Данск остался в «Спартаке» и даже играл в плей-офф.
Третий фаворит — Канада, 5.00. «Кленовые листья» пробились в финал двух последних розыгрышей и забрали один титул, а до этого успеха выиграли турнир в 2015 и 2016 годах.
Успех Чехии оценен коэффициентом 7.00. Команда в последний раз победила на чемпионате мира еще в 2010 году. После чехи ни разу не выходили в финал. Всего у сборной шесть чемпионских титулов, но на ЧМ-2022 она в числе главных фаворитов.
Другие претенденты
Шансы сборной США аналитики оценили не слишком высоко: коэффициент на победу — 15.0. На чемпионатах мира американцы не добирались до финала с середины XX века, но на прошлом турнире выиграли бронзу.
Такая же котировка на успех сборной Швейцарии, которая ни разу в истории не побеждала на ЧМ. Лучшее достижение швейцарцев — серебро в 2013 и 2018 годах.
Коэффициент 30.0 предложен на успех середняков — Германии и Словакии. Из них только словаки побеждали на ЧМ и забирали медали первенства.
С коэффициентом 70.0 идет успех сразу нескольких команд:
• Дании;
• Казахстана;
• Латвии.
• Норвегии
За фантастические 150 можно оформить успех Франции, за 300 — Австрии.
Главные аутсайдеры турнира — сборные Великобритании и Италии. Коэффициент на победу кого-то из них — 500.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0