Чемпионат мира по хоккею-2022: кто фаворит турнира без сборной России?

Прогноз и ставка на победителя чемпионата мира по хоккею

Впервые в истории ЧМ пройдет без 27-кратных чемпионов.

С 13 по 29 мая в финских Хельсинки и Тампере пройдет 85-й чемпионат мира по хоккею. Финляндия принимает турнир уже в девятый раз, но в 2022-м он впервые в истории состоится без участия сборной России.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выиграть чемпионат мира.

Главные претенденты на победу в 2022 году

На последних десяти турнирах правили четыре команды: Финляндия, Россия, Канада и Швеция. Эти же сборные, кроме отстраненного коллектива Алексея Жамнова, возглавили список претендентов на победу.

Главным фаворитом турнира аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев. Коэффициент на победу Финляндии — 3.00. Финны играли в финалах двух последних чемпионатов: в 2019 году одолели в решающем матче Канаду 3:1, а в 2021-м уступили ей же 2:3 в овертайме. В 2020-м турнир не проводили из-за пандемии.

В составе Суоми могли выступить два представителя КХЛ, но Миро Аалтонен и Нико Оямяки по собственной инициативе расторгли контракты с подольским «Витязем». Нападающие стали чемпионами пекинской Олимпиады, но после Игр не вернулись в Россию.

Также отличные шансы на успех у сборной Швеции. Котировка на победу «Тре крунур» — 4.00. До последних финалов между финнами и канадцами именно шведы выиграли два чемпионата мира подряд — в 2018-м и 2017-м. Всего на счету шведов 11 побед.

В составе шведов тоже выступал игрок из КХЛ, который покинул лигу, — защитник минского «Динамо» Антон Линдхольм. А вот вратарь Оскар Данск остался в «Спартаке» и даже играл в плей-офф.

Третий фаворит — Канада, 5.00. «Кленовые листья» пробились в финал двух последних розыгрышей и забрали один титул, а до этого успеха выиграли турнир в 2015 и 2016 годах.

Успех Чехии оценен коэффициентом 7.00. Команда в последний раз победила на чемпионате мира еще в 2010 году. После чехи ни разу не выходили в финал. Всего у сборной шесть чемпионских титулов, но на ЧМ-2022 она в числе главных фаворитов.

Другие претенденты

Шансы сборной США аналитики оценили не слишком высоко: коэффициент на победу — 15.0. На чемпионатах мира американцы не добирались до финала с середины XX века, но на прошлом турнире выиграли бронзу.

Такая же котировка на успех сборной Швейцарии, которая ни разу в истории не побеждала на ЧМ. Лучшее достижение швейцарцев — серебро в 2013 и 2018 годах.

Коэффициент 30.0 предложен на успех середняков — Германии и Словакии. Из них только словаки побеждали на ЧМ и забирали медали первенства.

С коэффициентом 70.0 идет успех сразу нескольких команд:

• Дании;

• Казахстана;

• Латвии.

• Норвегии

За фантастические 150 можно оформить успех Франции, за 300 — Австрии.

Главные аутсайдеры турнира — сборные Великобритании и Италии. Коэффициент на победу кого-то из них — 500.