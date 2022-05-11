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Сегодня, 18:15

Чемпионат мира по хоккею-2022: кто фаворит турнира без сборной России?

Прогноз и ставка на победителя чемпионата мира по хоккею
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Оскар Данск в товарищеском матче против Дании.
Фото Global Look Press
Впервые в истории ЧМ пройдет без 27-кратных чемпионов.

С 13 по 29 мая в финских Хельсинки и Тампере пройдет 85-й чемпионат мира по хоккею. Финляндия принимает турнир уже в девятый раз, но в 2022-м он впервые в истории состоится без участия сборной России.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд выиграть чемпионат мира.

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Главные претенденты на победу в 2022 году

На последних десяти турнирах правили четыре команды: Финляндия, Россия, Канада и Швеция. Эти же сборные, кроме отстраненного коллектива Алексея Жамнова, возглавили список претендентов на победу.

Главным фаворитом турнира аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев. Коэффициент на победу Финляндии — 3.00. Финны играли в финалах двух последних чемпионатов: в 2019 году одолели в решающем матче Канаду 3:1, а в 2021-м уступили ей же 2:3 в овертайме. В 2020-м турнир не проводили из-за пандемии.

В составе Суоми могли выступить два представителя КХЛ, но Миро Аалтонен и Нико Оямяки по собственной инициативе расторгли контракты с подольским «Витязем». Нападающие стали чемпионами пекинской Олимпиады, но после Игр не вернулись в Россию.

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Также отличные шансы на успех у сборной Швеции. Котировка на победу «Тре крунур» — 4.00. До последних финалов между финнами и канадцами именно шведы выиграли два чемпионата мира подряд — в 2018-м и 2017-м. Всего на счету шведов 11 побед.

В составе шведов тоже выступал игрок из КХЛ, который покинул лигу, — защитник минского «Динамо» Антон Линдхольм. А вот вратарь Оскар Данск остался в «Спартаке» и даже играл в плей-офф.

Третий фаворит — Канада, 5.00. «Кленовые листья» пробились в финал двух последних розыгрышей и забрали один титул, а до этого успеха выиграли турнир в 2015 и 2016 годах.

Успех Чехии оценен коэффициентом 7.00. Команда в последний раз победила на чемпионате мира еще в 2010 году. После чехи ни разу не выходили в финал. Всего у сборной шесть чемпионских титулов, но на ЧМ-2022 она в числе главных фаворитов.

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Другие претенденты

Шансы сборной США аналитики оценили не слишком высоко: коэффициент на победу — 15.0. На чемпионатах мира американцы не добирались до финала с середины XX века, но на прошлом турнире выиграли бронзу.

Такая же котировка на успех сборной Швейцарии, которая ни разу в истории не побеждала на ЧМ. Лучшее достижение швейцарцев — серебро в 2013 и 2018 годах.

Коэффициент 30.0 предложен на успех середняков — Германии и Словакии. Из них только словаки побеждали на ЧМ и забирали медали первенства.

С коэффициентом 70.0 идет успех сразу нескольких команд:

• Дании;

• Казахстана;

• Латвии.

• Норвегии

За фантастические 150 можно оформить успех Франции, за 300 — Австрии.

Главные аутсайдеры турнира — сборные Великобритании и Италии. Коэффициент на победу кого-то из них — 500.

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Чемпионат мира по хоккею
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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